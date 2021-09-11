Facebook ilk akıllı gözlüklerini tanıttı

Facebook ve Ray-Ban yapımcısı EssilorLuxottica ile ortaklaşa oluşturulan gözlükler, kullanıcıların müzik dinlemesine, arama yapmasına, fotoğraf ve kısa videolar çekmesine ve bunları Facebook hizmetlerinde paylaşmasına olanak tanıyor.

Facebook ve Ray-Ban yapımcısı EssilorLuxottica ile ortaklaşa oluşturulan gözlükler, kullanıcıların müzik dinlemesine, arama yapmasına, fotoğraf ve kısa videolar çekmesine ve bunları Facebook hizmetlerinde paylaşmasına olanak tanıyor.

Facebook, "Ray-Ban Hikayeleri" adlı gözlük serisinin ücretinin 299 dolardan başlayacağını söyledi.

2020'de yaklaşık 86 milyar dolar gelir elde eden sosyal medya devi, parasının çoğunu reklamlardan kazanıyor.

Ancak şirket, sanal ve artırılmış gerçekliğe büyük yatırım yaptı. Oculus VR kulaklıkları gibi ürünler geliştiren şirket, artırılmış gerçeklik gözlüklerini desteklemek için bileklik teknolojileri üzerinde de çalıştı.

Facebook ürün direktörü Monisha Perkash bir röportajda, bir sonraki projelerinin artırılmış gerçeklik özelliğne sahip olan bir gözlük geliştirmek olduğunu söyledi. Perkashi "Akıllı gözülüğü bu vizyona doğru çok önemli bir ilk adım olarak görüyoruz” dedi.

HABERSİZ GÖRÜNTÜ ALABİLİR Mİ?

Luxottica, video kaydı sırasında elin gözlük sapına gideceği için insanların görüntü alındığının farkında olacağını, 30 saniyelik videonun kimsenin gizliliğini ihlal edemeyeceğini ve gözlük uygulaması açıldığında kullanıcının uyarılacağını bu yüzden özel yaşamın gizliliğinin ihlal edilmeyeceğini savunuyor. Ancak iki şirket tarafından da habersiz bir şekilde görüntü alınmayacağına dair herhangi bir somut bilgi sunulmadı.