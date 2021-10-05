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Facebook, Instagram ve WhatsApp kesintisi giderildi

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Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamaları olan Facebook ve Instagram ile haberleşme ağı WhatsApp'e kullanıcılar dün bir süre erişim sağlayamadı.
Facebook, Instagram ve WhatsApp kesintisi giderildi

Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamaları olan Facebook ve Instagram ile haberleşme ağı WhatsApp'e kullanıcılar dün bir süre erişim sağlayamadı.

Facebook'tan yapılan açıklamada Facebook, Instagram ve WhatsApp sunucularında yaklaşık 6 saat devam eden problemin giderildiği bildirildi.

Facebook açıklamasında "kesinti sorununun kökü hatalı bir konfigürasyon değişikliği" denildi ve "bunun sonucu olarak kullanıcı verilerinin tehlikeye girdiğine dair bir kanıt olmadığı" belirtildi.

Facebook, hizmetlerin çalışmaya başladığını ancak eski haline dönmesinin biraz daha zaman alacağını duyurdu. Facebook'un Baş Teknoloji Yöneticisi (CTO) Mike Schroepfer, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bize bağlı olan tüm küçük ve büyük işletmeler, aileler ve bireyler, üzgünüm" ifadelerini kullandı.

İnternete erişim sorunlarını raporlayan Netblocks platformu da Facebook'a bağlı uygulamaların tekrar çalışmaya başladığını duyurdu.

Ancak teorik olarak bir sabotajın da mümkün olduğunu düşünenler de var. Harvard Üniversitesi Berkman Klein Internet ve Toplum Merkezi Direktörü Jonathan Zittrain Twitter'da yaptığı paylaşımda "Facebook'un temel olarak anahtarlarını arabada kilitlediğini görmek şaşırtıcı” değerlendirmesinde bulundu.

Dünyanın en fazla kullanıcıya sahip olan sosyal medya platformu Facebook, ilerleyen yıllarda Whatsapp ve Instagram'ı da bünyesine katmıştı.

Facebook, eski bir çalışanının The Wall Street Journal gazetesine sızdırdığı belgeler nedeniyle zor günlerden geçiyor. Daha önce Facebook'ta çalışan ve şirkete dair bazı belgeleri sızdıran Frances Haugen, Facebook'un "yanlış bilgi ve nefret söylemini engellemek yerine kârı tercih ettiğini" söylemişti.

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