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Facebook, Instagram ve WhatsApp'a erişim problemiyle ilgili T.C. Ulaştırma Bakanlığından açıklama geldi

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Facebook, Instagram ve WhatsApp'a erişim problemiyle ilgili T.C. Ulaştırma Bakanlığından açıklama geldi
Facebook, Instagram ve WhatsApp'a erişim problemiyle ilgili T.C. Ulaştırma Bakanlığından açıklama geldi

Facebook, Instagram ve WhatsApp'a erişim sorunları yaşanmasının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından konuyla ilgili, "Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir" açıklamasını yaptı.

Dünya çapında en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından olan Facebook, Instagram ve WhatsApp'a birçok Avrupa ülkesinden erişim sağlanamadı.

Birçok ülke etkilendi

Avrupa'dan çoğu vatandaşın hizmetlere erişilemediği ifade edilirken birçok ülkenin problemden etkilendiği aktarıldı. Almanya, İtalya, İngiltere, İtalya ve Hollanda'da çoğu kişinin uygulamalara erişemediği belirtildi. Söz konusu erişim problemlerine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Türkiye'de de sorun var

Türkiye'de kullanıcılar, Instagram'da hikayeler bölümüne erişemezken paylaşılan fotoğraflar da görüntülenemiyor.

Bakanlıktan açıklama

Erişim sorununa yönelik açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, "Instagram, Whatsapp ve Facebook servislerinde dünya genelinde kesintiler yaşanmaktadır. Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir" açıklamasında bulundu.

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