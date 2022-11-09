Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta 11 bin çalışanını işten çıkaracak

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, dünya çapında 11 bin çalışanını işten çıkaracağını açıkladı. Bu rakam toplam şirketin toplam işgücünün yüzde 13'ünü oluşturuyor.

Dev teknoloji firmasının dünya genelinde 87 bin çalışanı bulunuyor.

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, işten çıkarma kararını "Meta tarihinde yapılan en zor değişiklikler arasında" saydı.

Bu adım teknoloji firmasının maliyeti azaltma girişiminin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Meta çalışanlarına gelişmelerin e-posta ile bildirildiği belirtiliyor.

Sky News'un haberine göre, işten çıkarılanlara en az 6 haftalık tazminat ve çalışılan her yıl için 2 haftalık ücret ödenecek.

Şirket gelirlerinin iki çeyrek üst üste azalması üzerine hissedarların Zuckerberg'e maliyetleri düşürme çağrısı yaptığı belirtiliyor.

Twitter, Elon Musk'ın şirketi satın almasının ardından 7500 çalışanının yarısını işten çıkarırken, M﻿icrosoft da geçen ay 1000 kişiyi işten çıkardı.

Z﻿uckerberg açıklamasında, pandemi döneminde şirketin kaydettiği ciro artışının uzun vadede de devam edeceği beklentisiyle yatırımları büyük ölçüde artırdığını belirtti ve "genel ekonomideki yavaşlama" ve "artan rekabet" yüzünden gelirin beklenenin altında gerçekleştiğini söyledi.

Şirketi büyütme konusunda "fazla iyimser" davrandığını belirten Zuckerberg, personel azaltma konusunda "sorumluluğu üstlendiğini" kaydetti.