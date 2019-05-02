Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta bağlantı sorunu

Facebook, Instagram ve WhatsApp’a bağlantı sorunu yaşanıyor. Sorun saat 15.00 sıralarında başladı.
Çok sayıda kullanıcı, erişimde problem yaşadığını belirtiyor.
WhatsApp'ta da mesaj gönderme sorunu yaşandığı, uygulamanın çöktüğü belirtildi.
Facebook, Instagram ve WhatsApp’a bağlantı sorunu yaşanıyor. Sorun saat 15.00 sıralarında başladı.
Çok sayıda kullanıcı, erişimde problem yaşadığını belirtiyor.
WhatsApp'ta da mesaj gönderme sorunu yaşandığı, uygulamanın çöktüğü belirtildi.
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