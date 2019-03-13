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Facebook, Instagram ve Whatsapp'ta global sorun yaşanıyor!

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Facebook, Instagram ve Whatsapp neden açılmıyor sorusunun yanıtı dünya çapında milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. Instagram, Facebook ve Whatsapp çöktü mü?
Facebook, Instagram ve Whatsapp'ta global sorun yaşanıyor!

Instagram’da akış yenilenemiyor hatası alan kullanıcılar, Facebook’ta da giriş hatası ve sayfanın yenilenmemesi sorunlarıyla karşılaşıyor.

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Facebook, Instagram ve Whatsapp servislerinde global seviyede sorunlar yaşandığını ve Türkiye'de de kısmen hissedildiğini bildirerek, "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi @trcert ekiplerimiz siber olayları ve hizmet sürekliliğini 7/24 takip etmektedir." ifadesini kullandı.

Sayan, twitter hesabından sosyal iletişim ağlarında yaşanan sorunlara ilişkin paylaşımda bulundu.

Facebook, Instagram ve Whatsapp servislerinde global seviyede sorunlar yaşandığını ve bu durumun kısmen Türkiye'de de hissedildiğini belirten Sayan, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi @trcert ekiplerinin siber olayları ve hizmet sürekliliğini 7/24 takip ettiğini kaydetti.

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