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Facebook, Instagram'daki çıplaklık şifresini çözen bilim insanlarına savaş açtı

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Bünyesinde Instagram, WhatsApp, Messenger'ı barındıran, dünyaca ünlü sosyal medya devi Facebook’un Almanya’da bir grup bilim insanı ve araştırmacıya savaş açtığı ortaya çıktı.
Facebook, Instagram'daki çıplaklık şifresini çözen bilim insanlarına savaş açtı

Dünyanın en çok kullanıcıya sahip platformlarından, tartışmalı sosyal medya devi Facebook’un Almanya’da bir grup bilim insanı ve araştırmacıya savaş açtığı ortaya çıktı.

Geçen hafta New York Üniversitesi’nde görevli bilim insanlarının platformdaki siyasi reklamların incelenmesini engelleyen Facebook, şimdi de AlgorithmWatch isimli platformu engelledi.

Platformda Instagram’ın algoritmasının nasıl çalıştığı incelenirken kimlerin paylaşımlarının daha öne çıktığı ve bunu hangi temele dayandırdığı inceleniyordu.

Grup, Instagram’da daha çok çıplaklık ya da yüz imgesinin gösterildiği paylaşımların daha öne çıkarıldığını ortaya çıkardıklarını açıkladı.

DAVA TEHDİDİ

Mark Zuckerberg’in kurduğu Facebook’tan yetkililerin kendileriyle görüştüğünü açıklayan araştırmacılar, “Yaptığımız görüşmede bize Instagram’ın kurallarını çiğnediğimizi söylediler. Üstüne üstlük bizim AB’nin bazı veri koruma yasalarını yok saydığımızı ve izinlerini almadığımızı söylediler” açıklamasını yaptı.

Facebook’un avukatlarının araştırmacılara dava açmakla tehdit ettikleri de belirtildi.

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