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Facebook intihara meyilli kullanıcıları yapay zekayla tespit edecek

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Facebook intihara meyilli kullanıcıları yapay zekayla tespit edecek
Sosyal paylaşım sitesi Facebook, kullanıcıları arasında intihara meyilli bireyleri tespit etmek üzere yeni yapay zeka araçları kullanmaya başlayacağını duyurdu.

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, kullanıcıları arasında intihara meyilli bireyleri tespit etmek üzere yeni yapay zeka araçları kullanmaya başlayacağını duyurdu.

Anında mesaj uygulaması Messenger ve canlı video platformu Facebook Live'a eklenecek yeni özelliklerin, paylaşımlarda, yorumlarda ve video içeriklerinde intihara meyilli olduklarının ipuçlarını veren kullanıcılara anında ulaşıp yardım sağlamak üzere tasarlandığı belirtildi.

Ulusal İntihar Önleme Yardım Hattı ve Kriz Mesaj Hattı gibi profesyonel kuruluşlardan yardım alan Facebook, yeni araçlar sayesinde alanında uzman bir profesyonelin intihara meyilli kullanıcıya anında ulaşmasının sağlanacağını bildirdi.

Yeni araçlar, intihara meyilli kullanıcının arkadaşlarına ulaşmasını da sağlayacak. Kullanıcı, Facebook Live yayınında intihar edeceği izlenimi vermeye başladığında, ekranında otomatik olarak "bir arkadaşa ulaş" veya "yardım hattı" seçenekleri belirecek.

Şirket, bir süredir paylaşım sitesindeki mesaj ve yorumlarda olası intihar belirtilerini teşhis eden yazılım araçları kullanıyordu. Şimdi bu araçlar, Messenger ve Facebook Live'ı kapsayacak şekilde genişletildi.

Projenin şimdilik yalnızca ABD'de uygulanacağı fakat yıl içinde çok sayıda ülkeye yayılacağı kaydedildi.

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