Facebook, Macron'un fotoğrafını sansürledi: Çıplak fotoğraflar ve cinsel aktivite standartlarımıza aykırı

Geçen Ekim ayında Saint Martin'deki yeniden inşa çalışmalarını yerinde denetlemeye giden Macron'un, çeteci gençlerle geçtirdiği fotoğraflar Facebook tarafından sansürlendi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron geçtiğimiz Ekim ayında, Irma ve Maria kasırgalarıyla yerle bir olan Saint Martin'deki yeniden inşa çalışmalarını denetlemeye gitmişti.

Ziyarette, kendisini yarı çıplak karşılayan çeteci gençlerle geçtirdiği fotoğraflar ise dünya gündeminde uzun süre yer almıştı.

Ardından Fransa Cumhurbaşkanı iki gençle fotoğraf çektirirken, soyguncu olduğunu söyleyen, kameralara karşı orta parmak işareti yaptı.

Ülke gündeminde uzun süre olay olan bu görüntülerden sonra Facebook da 'sansüre' gitti.

Twitter'daki bir kişi Facebook'taki uyarıyı paylaşarak 'çıplak fotoğraflar ve cinsel aktivite standartlarımıza aykırı' denildiğini ve fotoğrafın kaldırıldığını açıkladı.