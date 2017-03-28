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Facebook Messenger bu telefonlarda artık çalışmayacak

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Facebook Messenger bu telefonlarda artık çalışmayacak
Facebook Messenger artık Windows Phone'un bazı sürümlerinde kullanılamayacak.

Bu ayın sonuna doğru artık Facebook Messenger, bazı işletim sistemlerini desteklememeye başlayacak.

Şirketten yapılan duyuruya göre Windows Phone 8.1 ve daha altındaki işletim sistemlerini kullanan telefonların Facebook Messenger desteği sona erdi.

Facebook'un bu işletim sistemlerine sahip kullanıcılarını daha önceden uyardığı öğrenildi.

Windows Phone kullanan Facebook Messenger kullanıcıları genelin sadece yüzde 1'den daha az bir kısmına tekabül ediyor.

Facebook'un desteğini kesmesinin nedeni ise güvenlik sorunu olarak gösterildi.

Öte yandan WhatsApp’ın yaptığı gibi, Messenger’da Android 2.2 Froyo işletim sistemi içinde artık destek vermeyeceğini duyurdu.

Desteğini durdurduğu diğer bir işletim sistemi de iOS 6.0 sürümü olarak açıklandı.

Aynı şekilde bu sistemi kullanan kullanıcılarda telefonlarını yenilemek zorunda kalacaklar.

Mart ayının sonuna doğru bu işletim sistemini kullananlar Facebook Messenger tarafından uyarı niteliğinde bir mesaj alacaklar.

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