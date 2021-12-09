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Facebook, Ofislere Dönüş Tarihini Resmen Duyurdu

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Son dönemde yaşanan skandallar sonrasında şirket yapılanmasını değiştirerek çatı şirket olarak Meta adını kullanan Facebook yönetimi ofislere dönüş tarihini açıkladı.
Facebook, Ofislere Dönüş Tarihini Resmen Duyurdu

Bünyesinde Facebook, Instagram, WhatsApp ve Messenger gibi platformları barındıran Meta, ofislere ne zaman dönüleceğini duyurdu.

Geçen aylarda çok ciddi ifşa krizleriyle boğuşan ve hem insan hakları örgütleri hem de sivil toplum kuruluşları tarafından topa tutulan Facebook, geçen aylarda şirket yapısını değiştirerek Meta adını almıştı.

Şirket, aşılı olan çalışanları için Ocak ayında ofislerin kapılarını açma kararı aldığını duyurdu. Fakat yapılan açıklamada çalışanların Haziran ayına kadar ofislere dönme zorunluluğu olmadığı da belirtildi.

Evden çalışmak isteyenlerin resmi başvuru yapması gerektiğini daha önce duyuran şirket, ofise dönmek isteyenler için ise kapıların açık olduğunu duyurmuştu.

Son dönemde Omicron varyantıyla endişe yaran corona virüsü salgınına karşı başta Ford ve Google olmak üzere birçok şirket ofislere dönüş tarihini ertelemek zorunda kalmıştı. Meta’nın California’daki merkezinde bazı çalışanların ofise gittiği de belirtildi.

Benzer bir şekilde araç paylaşım platformu Lyft de ofise dönüş tarihini ertelediklerini açıkladı. Şirket normal şartlarda Şubat ayında ofislere dönüleceğini açıklarken, bu tarihin uzatıldığını ve çalışanların 2022 boyunca diledikleri gibi uzaktan çalışabileceklerini duyurdu.

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