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Facebook Para Verip TikTok’a Karşı Lobi Yapmış

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Geçen yıl Facebook hakkındaki ifşalar hem şirketin kurucusu Mark Zuckerberg hem de üst düzey Facebook yetkililerinin başını ağrıtırken bugün ABD medyasında dikkat çekici yeni iddialar ortaya atıldı.
Facebook Para Verip TikTok’a Karşı Lobi Yapmış

Geçen yıl şirketin eski çalışanları tarafından yapılan ifşalar ile büyük bir itibar kaybı yaşayan ve kurum yapısını değiştirerek Meta ismini alan ve bünyesinde Facebook, Instagram, WhatsApp ve Messenger’ı barındıran şirket ile ilgili dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı…

ABD’nin saygın gazetelerinden Washington Post’un özel haberinde Facebook’un Cumhuriyetçilere yakın bir şirkete para vererek TikTok karşıtı kampanya ve lobi yaptığı belirtildi. Haberde Facebook’un çatı şirketi Meta’nın Targeted Victory isimli şirkete para vererek, “TikTok Amerikalı çocuklara bir tehdit” algısı yaratmaya çalıştığı kaydedildi.

Cumhuriyetçilere yakınlığıyla bilinen en büyük danışma şirketlerinden biri olan Targeted Victory aracılığıyla yerel medya kuruluşlarında TikTok’un tehlikeleri ile ilgili haberler yaptırdığı ortaya çıktı. Facebook’un son dönemde en büyük rakibi olan TikTok’u bu şekilde yenmeye çalıştığı belirtildi.

Haberde, “Washington Post’un ele geçirdiği e-postadaki gizli ve iç yazışmalarda Targeted Victory çalışanlarının TikTok’a karşı ülke çapında medyada bir çalışma yaptığı görülüyor. Pekin merkezli ByteDance isimli şirkete ait TikTok’un Amerikan çocukları ve ABD toplumuna tehlike unsuru oluşturduğu öne sürüldü” denildi.

Öte yandan Meta’nın TikTok karşıtı kampanya ve lobi çalışması için Targeted Victory’e ne kadar para ödediği açıklanmadı.

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