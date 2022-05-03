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Facebook podcast hizmetini 3 Haziran’da kapatacak

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Facebook'un podcast servisi, piyasaya sürüldükten bir yıl sonra kaldırılıyor. Podcast yayıncıları bu haftadan itibaren Facebook'a yeni bir yükleme yapamayacak.
Facebook podcast hizmetini 3 Haziran’da kapatacak

Meta yaptığı açıklamada 3 Haziran’da podcast servisini kapatacağını açıkladı.

Bir Meta sözcüsü nisan ayı ortasında Bloomberg’e verdiği demeçte, sosyal medya şirketinin podcast yerine metaverse ve alışveriş ile daha çok ilgilendiğini vurguladı. Meta’nın bu hamlesi TikTok gibi rakiplerine yönelik rekabetinin bir göstergesi olarak yorumlandı.

Özellikle Spotify ve Apple gibi podcast konusunda önde olan rakiplerine karşı Meta, odağını değiştirerek yeniden Tiktok’u hedefine aldığını gösterdi.

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