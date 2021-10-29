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Facebook şirketinin adı değişti, Meta oldu

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Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg Perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD merkezli internet devi Facebook'un adının Meta olarak değiştirildiğini duyurdu.
Facebook şirketinin adı değişti, Meta oldu

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg Perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD merkezli internet devi Facebook'un adının Meta olarak değiştirildiğini duyurdu. Ancak isim değişikliği sadece ana şirketi kapsayacak, şirket bünyesindeki yan kuruluşlar Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi sosyal medya ağları ve iletişim uygulamaları mevcut isimlerini muhafaza edecek.

Zuckerberg, şirketin yeni adının, meta evrenin yani, kolektif olarak kullanıma sunulacak sanal bir dünyanın yaratılmasını ön plana çıkarmaya hizmet etmesi amacıyla belirlendiğini kaydetti.

Zuckerberg yıllık Geliştirici Konferansında yaptığı açıklamada, "Mevcut uygulamalarımız ve markaları değişmeyecek" dedi.

"The Verge" adlı internet dergisi, Facebook'un isim değişikliğine gitmek istediğini haftalar önce duyurmuştu. Haberin duyulmasıyla Facebook'un isim değişikliği planı da eleştiri ve alay konusu haline geldi.

Bir süredir eski bir şirket çalışanı olan Frances Haugen'in ifşaları nedeniyle eleştirilerin hedefinde bulunan Facebook, isim değiştirerek, sorunlardan kurtulmaya çalışmakla suçlandı.

Haugen, eski işverenini çıkarlarını kullanıcılarının güvenliğine tercih etmekle suçluyor.

İnternet devine, platformlarında nefret mesajları ve şiddetin yayılmasına yeterli müdahalede bulunmamak, kullanıcılarının mahremiyetini ihlal etmek, tehlikeli ve yanlış bilgilerin yayılmasına hizmet etmek ve genç internet kullanıcılarının refahına zarar vermek suçlamaları yöneltiliyor. Facebook ise bu iddiaları reddediyor.

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