Facebook sizinle ilgili 98 sorunun cevabını biliyor!

Facebook sizi ailenizden bile daha iyi tanıyor olabilir. Facebook'a verdiğiniz kişisel bilgiler düşündüğünüzden daha fazla...

Sosyal medya devi Facebook büyümeye devam ediyor, üye sayısı 1 milyarı aşan Facebook’da her üyenin onlarca kişisel bilgisi yer alıyor. Sosyal medya platformlarının sık sık gizlilik tartışmalarıyla gündeme gelmesi, sosyal medya platformları bizim hakkımızda hangi bilgilere sahip, sorusunu akla getirdi. Washington Post tarafından yapılan araştırmayla çarpıcı gerçek ortaya çıktı.

FACEBOOK HAKKINIZDA HANGİ SORULARIN CEVABINI BİLİYOR

· Evinizin ve işinizin konumu

· Yaşınız

· Bulunduğunuz jenerasyon

· Cinsiyetiniz

· Diliniz

· Eğitim düzeyiniz

· Okuduğunuz yer

· Hangi okullarda okuduğunuz

· Etnik durumunuz

· Net geliriniz

· Ev sahibi olup olmadığınız

· Sahip olduğunuz evin değeri

· mülkiyet boyutunuz

· Evinizin kullanılabilir alan miktarı

· Evinizin yapım tarihi

· Evinizin kompozisyonu

· 30 gün içinde yıl dönümü olan tüm kullanıcılar

· Ailesinden ve memleketinden ayrı yaşayan tüm kullanıcılar

· Sizin ve arkadaşlarınızın medeni durumu, doğum tarihleri, evlilik tarihleri

· Uzun süreli ilişkiniz olup olmadığı

· Yeni bir ilişkiniz olup olmadığı

· Yeni bir iş sahibi olup olmadığınız

· Yeni nişanlanıp nişanlanmadığınız

· Yeni evli olup olmadığınız

· Kısa bir süre içinde taşınıp taşınmadığınız

· Tüm kullanıcılarının yaklaşan doğum günleri

· Aile bilgileriniz

· Bebek bekleyip beklemediğiniz

· Anne olup olmadığınız ve giyim tarzınız

· Politik görünüşüz

· Siyasi görüşünüz

· İlişki durumunuz

· Çalışan olup olmadığınız

· Hangi sektörde çalıştığınız

· Ne iş yaptığınız

· Çalıştığınız ofis tipi

· İlgi alanlarınız

· Motorsiklet sahibi olup olmadığınız

· Araba almayı planlayıp planlamadığınız ve bu arabanın markası, modeli ve türü

· Yakın zamanda araç parçası veya aksesuarı alıp olmadığınız

· Araç parçasına veya servisine ihtiyacınız olup olmadığı

· Sahip olduğunuz arabanın markası ve durumu

· Arabanızı satın aldığınız yıl

· Aracınızın modeli

· Sonraki aracınız için ne kadar para harcayabileceğiniz

· Sonraki arabanızı nereden alacağınız

· Şirketinizin ne kadar çalışana sahip olduğu

· Küçük bir şirketiniz olup olmadığı

· Yönetici pozisyonunda çalışıp çalışmadığınız

· Bağış yapıp yapmadığınız

· Kullandığınız bilgisayar veya telefonun ne olduğu

· Hangi tarz oyunlar oynayıp oynamadığınız

· Oyun konsoluna sahip olup olmadığınız

· Facebook etkinliği düzenleyip düzenlemediniz

· Facebook ödeme yöntemlerine sahip olup olmadığınız

· Facebook ödemeleri ile ne kadar süre ilgilendiğiniz

· Facebook sayfası yönetip yönetmediğiniz

· Facebook'a ne zaman fotoğraf yüklediğiniz

· İnternet tarayıcınızın ne olduğu

· Kullandığınız mail servisi

· Teknoloji ile nasıl bir ilişkiniz olduğu

· Gurbetçi olup olmadığınız

· Hangi bankalar ile iş yaptığınız

· Yatırımcı olup olmadığınız

· Kredi puanınız

· Aktif olarak kredi kartı kullanıp kullanmadığınız

· Kredi kartı türünüz

· Banka kartınızın olup olmadığı

· Kredi kartı limitiniz

· Radyo dinleyip dinlemediğiniz

· Takip ettiğiniz TV programları ve dizileri

· Hangi model telefon kullandığınız

· İnternet bağlantı türünüz

· Mobil telefon veya tablet kullanım durumunuz

· Sıklıkla internet bağlantısını nereden yaptığınız

· Kupon kullanıp kullanmadığınız

· Hangi çeşit kıyafetler satın aldığınız

· Sıklıkla hangi mağazaları ziyaret ettiğiniz

· Alkol kullanımınız ve hangi çeşit tercih ettiğiniz

· Hangi marketleri tercih ettiğiniz

· Hangi güzellik ürünlerini tercih ettiğiniz

· Sağlık durumunuz ve aldığınız tedavi türleri

· Ev için ne kadar para harcadığınız

· Çocuk veya evcil hayvan için oyuncak alıp almadığınız, hangi tür evcil hayvanınız olduğu

· Ev için yaptığınız alışveriş düzeyi

· İnternetten alışveriş yapıp yapmadığınız veya ne sıklıkla yaptığınız