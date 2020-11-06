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Facebook Trump yanlısı grubu engelledi

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Facebook, seçimler sonrasında oy sayımının durdurulmasını isteyen ve protesto çağrıları yapan "Çalmayı durdur" adlı Trump yanlısı grubun engellendiğini açıkladı.
Facebook Trump yanlısı grubu engelledi

Facebook, ABD başkanlık seçimlerinde oy sayımına karşı çıkarak protesto çağrıları yapan Başkan Donad Trump yanlılarını engelledi.

Facebook şirketinden Perşembe günü yapılan açıklamada, "Çalmayı durdur" (Stop the Steal) adlı grubun "seçim sürecinin meşruiyetine son vermeye" çalıştığı belirtildi. Yaklaşık 350 bin üyesi olan grup üyelerinin bazıları şiddet çağrısında bulunurken, bazıları da Demokratların Cumhuriyetçilerden "seçimi çaldığını" iddia etmişti.

"Bazı üyeler şiddet çağrısı yaptı"

Facebook'tan yapılan açıklamada, "Tansiyonun yükseldiği bu dönemde aldığımız olağandışı önlemler doğrultusunda 'Çalmayı durdur' grubunu kaldırdık" denildi. Grubun "Seçim sürecinin meşruiyetine son vermek" için organize olduğunu belirten Facebook, "Grubun bazı üyelerinin şiddet çağrısını endişeyle karşıladık" dedi. Facebook, kurallarını ihlal eden bu tür faaliyetleri izlemeyi sürdüreceğini bildirdi.

Facebook'un grubun sayfasını kaldırmasının ardından aynı isimle yaklaşık 13 bin üyesi olan başka bir grubun oluşturulduğu dikkati çekti.

Trump'ın çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, seçim gecesi yaptığı ilk açıklamada Demokratların seçimi "çalmaya" çalıştığını iddia ederek, oy sayımının durdurulmasını istemişti. Trump, Perşembe günkü Twitter paylaşımda da "Oy sayımını durdurun" ifadesini kullanmış, Twitter paylaşıma yanıltıcı olabileceği ibaresi koymuştu. Trump, Perşembe günü düzenlediği son basın toplantısında da bu iddialarını tekrarlamıştı.

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