Facebook ve Google Evden Çalışmayı 2020 Sonuna Kadar Uzattı

Birçok ülkede ofisleri bulunan teknoloji devleri Facebook ve Google, koronavirüs salgını nedeniyle isteyen çalışanlarına 2020 sonuna kadar evden çalışma izni verdi.

İki şirket de büyük oranda kapalı olan ofislerini Temmuz ayında yeniden açacak.

Google ilk etapta evden çalışma düzeninin 1 Haziran'a kadar geçerli olacağını açıklamıştı ancak salgının seyri nedeniyle bunu 7 ay daha uzattı.

Google CEO'su Sundar Pichai, ofise dönmesi gereken çalışanların Temmuz ayından itibaren dönebileceğini, ofislerdeki önlemlerin artırıldğıını açıkladı.

Facebook da ofislerin 6 Temmuz'da açılacağını ancak işini uzaktan yapabilen çalışanların yıl sonuna kadar evden çalışabileceğini duyurdu.