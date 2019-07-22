Facebook ve Google hangi pornoları izlediğinizi biliyor

Yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre, Facebook, Google ve Oracle, izlediğiniz pornoları takip ediyor.

Microsoft, Carnegie Mellon ve Pensilvanya Üniversitesi’nden araştırmacılar, üçüncü partilere veri aktaran takip araçlarını tespit eden webXray adlı aracı kullanarak 22 bin 484 porno sitesini inceledi.

Dünya Halleri'nden Bade İnanç Sönmez'in haberAraştırmaya göre, porno izlenen sayfayı gizli modda açmak bile işe yaramıyor. Araştırma, porno sitelerinin sadece yüzde 17’sinin kriptolu olduğunu, bunun da birçok kullanıcıyı hacker'lara karşı savunmasız hale getirdiğini ortaya koydu.

'TİCARET AMAÇLI KULLANMIYORUZ'

Facebook ve Google, porno sitelerini ziyaret eden kullanıcılardan alınan verileri pazarlama profili geliştirmek için kullanmadıklarını söylüyor. Google sözcülerinden biri Business Insider‘a yaptığı açıklamada "Yetişkin içerikli internet sitelerinde Google Ads’e izin vermiyoruz. Ayrıca kullanıcının cinsel tercihlerine veya bununla ilgili çevrimiçi aktivitelerine dayanarak kişiye reklam yapılmasına izin vermiyoruz" dedi.

The New York Times‘a açıklama yapan bir Facebook sözcüsü ise Google ile paralellik gösteren ifadelerle "Facebook, yetişkin içerikli internet sitelerinin Facebook’un takip araçlarını reklam gibi ticari amaçlarla kullanmasına izin vermiyor" dedi.

Konuya yorum yapması için birkaç kez ulaşılmaya çalışılan Oracle ise yanıt vermedi.

ine göre, araştırmanın makalesinde "Sonuçlarımız, porno sitelerinde kullanıcı takibinin son derece yaygın olduğunu gösteriyor. İncelenen internet sitelerinin yüzde 93’ünün üçüncü partilere kullanıcı verisi sızdırdığını fark ettik" ifadelerine yer verildi.