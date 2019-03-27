Facebook ve Google'ı dolandırdı, parayı Güney Kıbrıs'taki bankaya aktardı

Litvanyalı bir kişi, Facebook'tan ve Google'dan toplam 122 milyon dolar para aldı. Dolandırdığı parayı GüneyKıbrıs, Litvanya, Macaristan, Slovakya ve Letonya'daki banka hesaplarına aktardı.

Litvanya'dan Evaldas Rimasauskas isimli bir kişi verdiği siparişlerin gelmediği gerekçesi ile Facebook'tan 99, Google'dan da 23 milyon dolar ödeme aldı.

Rimasauskas, bazı siparişlere ait kontratlar, imzalı belgeler ve sahte faturalar hazırlayıp gerçekçi görünmelerini sağladı.

Sahte e-postalar hazırladı ve bunları şirketlerin destek ekiplerinden gelmiş gibi gösterdi. Planın devamında, Quanta Computer Inc. isimli bir donanım şirketinden Tayvanlı temsilciymiş gibi davrandı. Yalanını desteklemek için Letonya'da aynı isimde bir şirkete kaydoldu.

Ne Facebook ne de Google belgelerin geçerli olup olmadığını sorgulamadı. İstenen parayı öylece ödedi. Sonrasında Rimasauskas, aldığı parayı Güney Kıbrıs, Litvanya, Macaristan, Slovakya ve Letonya'daki banka hesaplarına aktardı. Google sonradan olayın farkına vardı ve Rimasauskas'a evrakta sahtecilik, kara para aklama gibi suçlamalarla dava açtı.

29 Haziran'da gerçekleşen mahkeme sonucunda Rimasauskas, 50 milyon dolar para cezasını ödemeyi kabul etti. Rimasauskas, parayı ödemediği takdirde neredeyse 30 yıl hapis cezasına çarptırılacaktı.