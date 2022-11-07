Facebook ve Instagram’ın çatı şirketi Meta’da büyük işten çıkarma yolda

ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından Wall Street Journal'a konuşan kaynaklar, bu hafta bünyesinde WhatsApp, Facebook, Instagram ve Messenger gibi platformları barındıran Meta'da çok ciddi bir işten çıkarma olacağını duyurdu.

Son dönemde “metaverse” yatırım yapmasına rağmen bunun karşılığını alamayarak hisseleri değer kaybeden Meta’da çok büyük bir işten çıkarmanın yolda olduğu açıklandı.

İddiayı ilk olarak ABD’nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal duyurdu. Gazete, bünyesinde WhatsApp, Facebook, Instagram ve Messenger gibi platformları barındıran Meta’dan binlerce kişinin kovulacağını aktardı.

Eylül ayının sonundaki verilere göre Meta bünyesinde 87 binden fazla insan çalışıyordu. Gazeteye konuşan kaynaklar, bir süre önce şirket yönetiminin çalışanların “zorunlu olmayan seyahatlerini” iptal etmelerini istediğini söyledi.

Meta sözcüsü şirketin CEO’su Mark Zuckerberg’in bir süre önce yaptığı, “Şirket yüksek önceliğe sahip az sayıdaki büyüme alanlarına yatırım yapmaya odaklanıyor” açıklamasını hatırlatarak konuyla ilgili detay vermedi.

Ekim ayında güncel verilerini paylaşan Meta, zayıf bir çeyrek geçirmiş ve piyasada hisse değeri yaklaşık 67 milyar dolar erimişti. Son dönemde Meta, küresel ekonomik büyüme hızının yavaşlaması, TikTok ile rekabet, Apple’ın gizlilik kurallarını değiştirmesi ve şirketin aşırı harcama yapması gibi konularda zorlanıyordu. Haziran ayında Meta, işe alım konusunda yavaşlama kararı almıştı.