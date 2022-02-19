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Facebook Ve Meta’nın Düşüşü Sürüyor: En Değerli 10 Şirket Listesinden Düştü

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Sosyal paylaşım platformu Facebook'un günlük aktif kullanıcı sayısının ilk kez düştüğünün açıklanmasından iki hafta sonra şirketin çatı kuruluşu Meta'nın hisseleri tepetaklak oldu...
Facebook Ve Meta’nın Düşüşü Sürüyor: En Değerli 10 Şirket Listesinden Düştü

Geçen yıl hakkındaki ifşalar ve kullanıcılarının akıl sağlığını olumsuz etkilediğinin ortaya çıkmasının ardından büyük tepki çeken ve ismini Meta’ya çevirerek bünyesindeki Instagram, Facebook, WhatsApp ve Messenger gibi platformları korumak isteyen girişimci Mark Zuckerberg hayatının en zor günlerini geçiriyor.

İki hafta önce Meta kamuoyuna bir açıklama yaparak Facebook’un günlük aktif kullanıcı sayısının ilk kez gerilediğini duyurmuştu. O zamandan beri Meta’nın hisseleri düşerken, hisse değerleri yaklaşık yüzde 40 oranında azalma gösterdi. Bu  durum Meta’yı devler liginden düşürdü.

Meta, dünyanın en değerli 10 şirketinden biri olarak gösterilirken kullanıcı sayısının düşmesiyle birlikte bu listedeki yerini kaybetti. Meta’nın yerini Çin merkezli Tencent aldı. 3 Şubat’ta tarihinin en büyük kaybını açıklayan ve 240 milyar dolarlık değerini kaybeden Meta ile birlikte şirketin kurucusu Mark Zuckerberg’in serveti de düştü.

Bu yılın başından beri servetinden 46 milyar dolar eriyen Zuckerberg’in şu an 78.8 milyar dolarlık bir serveti olduğu tahmin ediliyor.

Bloomberg’in verilerine göre Meta, 565 milyar dolar ile dünyanın en değerli 11’inci şirketi konumunda. 7 Eylül 2021’de Meta’nın hisselerinin değer kazanmasıyla birlikte bir dönem 6’ncı sırada yer alan Meta’nın bir yıldan kısa bir sürede düşüş göstermesi dikkat çekti.

Öte yandan Bloomberg’in listesinde üst sıralarda teknoloji şirketlerinin olması da dikkat çekiyor. Listenin birinci sırasında 2.8 trilyon dolarlık Apple, ikinci sırasında ise 2.2 trilyon dolarlık Microsoft yer alıyor. Alphabet, Amazon ve Tesla da sırasıyla dört, beş ve altıncı sıralarda yer alıyor.

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