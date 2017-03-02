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Facebook ve Twitter'a referandum uyarısı

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Facebook ve Twitter'a referandum uyarısı
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Fatih Sayan, referandum öncesi sosyal medyada çıkabilecek yalan haberlerin önüne geçmek için Facebook, Google, YouTube ve Twitter yöneticileri ile görüşüp uyarıda bulunduklarını söyledi.

Sabah gazetesi'nin haberine göre, referandum öncesi sosyal medyada dezenformasyon amaçlı yalan haberleri engelkemek için BTK harekete geçti.

BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Dünya Mobil Kongresi'nde Facebook, Google, YouTube ve Twitter'ın yöneticileri ile bir araya geldi.

Sayan Barselona'da, Google ve YouTube'un Kamu Politikası ve Hükümet İlişkileri Direktörü Doron Avni, Facebook'un İngiltere, Türkiye, Ortadoğu ve Afrika Bölgeleri Kamu Politikaları Direktörü Simon Milner ile Twitter'ın üst düzey temsilcileriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

'MANİPÜLASYON İÇEREN GÖNDERİLERİ ENGELLEMELERİ İÇİN İŞBİRLİĞİNE DAVET ETTİK'

Sosyal medya yöneticileri ile referandum sürecinde hiçbir şekilde manipülasyon içerikli paylaşımlara izin verilmemesi konusunda görüş paylaştıklarını dile getiren BTK Başkanı Sayan, "Sistemlerini kontrol eden uzmanların özellikle Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren bu kritik süreçte 24 saat boyunca görevlerinin başında olmaları ve manipülasyon içeren gönderileri engellemeleri konusunda işbirliğine davet ettik" ifadesini kullandı. Güvenli ve adil bir sosyal medya yönetiminin sosyal medya devlerinin de hedefi olduğunu vurgulayan Sayan, "Bu konuda bizimle ortak hareket etmeye gayret göstereceklerini söylediler" diye konuştu.

'TALEPLERİMİZİ OLUMLU KARŞILADILAR'Youtube ve Facebook'tan bir içeriğin engellenmesi ya da kaldırılması konusunda daha hızlı geri dönüş alan BTK, tüm sosyal medya yöneticilerini kararların hızla hayata geçirilmesi noktasında da bir kez daha uyardı.

Sayan, "Türkiye'den milyonlarca lira kazanan ancak vergi ödemeyen bu şirketlerin en azından yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerini istedik. Taleplerimizi olumlu karşıladılar" dedi.

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