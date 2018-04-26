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Facebook veri skandalına rağmen kârını artırdı

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Sosyal medya şirketi Facebook, veri skandalına rağmen kârını yüzde 63 artırdı. Facebook'un aktif kullanıcı sayısının da yüzde 13 artarak, 2 milyar 200 bine ulaştığı belirtildi
Facebook veri skandalına rağmen kârını artırdı

Açıklamada, bir ayda aktif kullanıcı sayısının da yüzde 13 artarak, 2 milyar 200 bine ulaştığı belirtildi.
Sosyal medya şirketi Facebook, yaşanan veri skandalına rağmen yılın ilk üç ayında kârını artırdı. Facebook'tan dün borsaların kapanmasından sonra yapılan açıklamaya göre, Facebook yılın ilk üç ayında kârını yüzde 63 artırarak, 4 milyar 990 milyon dolar kâr elde etti.

Cambridge Analytica adlı siyasi danışmanlık şirketinin Facebook'un yaklaşık 87 milyon kullanıcısının verilerini ele geçirmesiyle ortaya çıkan skandala rağmen reklam gelirlerinin düşmediği dikkati çekti. Finansal yatırım ve kredi şirketi Synovus Trust'ın portfolyo yöneticisi Facebook'un kârını artırmasını "Herkes Facebook'un ne kadar kötü olduğunu söylüyor ama yılın ilk çeyreğine ait bu rapor son derece olumlu ve Facebook'un durumunun iyi olduğunu ve zor zamanları atlatacağını gösterdi" sözleriyle değerlendirdi.

Zuckerberg: Yıla iyi bir başlangıç yaptık

Facebook'un kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mark Zuckerberg ise "Yaşanan zorluklara rağmen, 2018'e iyi bir başlangıç yaptık dedi.

Zuckerberg, veri skandalının ortaya çıkmasının ardından ABD Kongresi'nde verdiği ifadede de, kişisel verilerin izinsiz olarak paylaşılmasında sorumluluğu olduğunu kabul ederek özür dilemişti. Zuckerberg ayrıca, yalan haber, seçimlere dış müdahale, nefret söylemi ve verilerin gizliliği gibi konularda sosyal medyanın kötüye kullanılmasını engellemek için yeterince çaba göstermediklerini de kabul etmişti.

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