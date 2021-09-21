  • BIST 1.390,730
  • Altın 491,46
  • Dolar 8,6250
  • Euro 10,1200
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAÇocuklarda Dikkat Dağınıklığı ve Asabiyete Dikkat !

Facebook, WSJ'ın Kendisi Hakkında Yaptığı Eleştirilere Sert Cevap Verdi!

»
Facebook, Wall Street Journal'ın sosyal medya platformunun "kötü etkileri" ve "kullanıcıları arasında ayrımcılık yaptığı" hakkında yayınlandığı yazı dizisine cevap verdi, gazeteyi yerden yere vurdu!
Facebook, WSJ'ın Kendisi Hakkında Yaptığı Eleştirilere Sert Cevap Verdi!

Facebook, yaptığı bir açıklamada, Wall Street Journal'da yayınlanan ve sosyal medya platformunun kullanıcılar üzerindeki negatif etkilerini anlatan makaleleri, "kasıtlı yanlış tanımlamalar" içerdiği ve "Facebook'un liderliğinin ve çalışanlarının son derece yanlış anlatıldığı" gerekçesi ile sert sözlerle eleştirdi.

Facebook yöneticisi Nick Clegg, gazeteyi şu sözlerle eleştirdi: "Bu, Facebook'ta ürünlerimizin kalitesini iyileştirmeye ve daha geniş (olumlu ve olumsuz) etkilerini anlamaya çalışan binlerce araştırmacının, politika uzmanının ve mühendisin motivasyonlarını ve sıkı çalışmalarını küçümsüyor. Yayınlanan yazılar, yalnızca tek bir doğru cevap varmış gibi karmaşık ve nüanslı meseleler sunacak şekilde, sızdırılan materyalin tek tek parçalarından özenle seçilmiş alıntılarla oluşturulmuş ve kasten ortaya atılmış iddiaları içeriyor."

Dahili Facebook belgelerinden ve çevrimiçi çalışan tartışmalarından toplanan bilgilere dayanan yazı dizisi, şirketin "platformun kötü etkilerinin" farkında olduğunu ancak bunları düzeltmek için hiçbir şey yapmadığını söylüyordu.

Wall Street Journal buna ek olarak makalelerde Facebook'un yüksek profilli kullanıcıları bazı kurallarından muaf tutarak ayrımcılık yaptığını, Instagram'ın genç kızlar üzerindeki negatif etkisini ortaya koyan araştırmaları hiçe saydığını ve kullanıcıları daha fazla "kızgın" hale getiren bir algoritma değişikliği yaptığını da öne sürmüştü. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çinli astronotlar 90 gün sonra uzay istasyonunundan ayrıldı16 Eylül 2021 Perşembe 14:27
  • Uzay turistleri yola çıktı16 Eylül 2021 Perşembe 10:02
  • Inspiration4: Dört amatör astronotun uzay yolculuğu için geri sayım başladı15 Eylül 2021 Çarşamba 17:21
  • SpaceX roketi 4 özel yolcuyu dünyanın çevresinde 3 gün gezdirecek14 Eylül 2021 Salı 17:52
  • Bilim insanları, kedilerin karakterlerindeki 7 ortak özelliği belirledi13 Eylül 2021 Pazartesi 15:01
  • Bilim insanları 40 yıllık batarya problemini çözdü13 Eylül 2021 Pazartesi 13:41
  • Dünyada dijital suçlar yüzde 25 arttı13 Eylül 2021 Pazartesi 13:20
  • Çin gelecekte kullanacağı prototip Mars helikopterini tanıttı12 Eylül 2021 Pazar 11:48
  • Mars’tan toplanan kaya örnekleri kızıl gezegende eskiden yaşam olduğu görüşünü güçlendiriyor11 Eylül 2021 Cumartesi 20:10
  • Apple, Fortnite oyunun geliştiricisi Epic Games ile hukuk mücadelesini kaybetti: App Store dışı ödeme önerisine izin vermek zorunda11 Eylül 2021 Cumartesi 17:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti