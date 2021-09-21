Facebook, WSJ'ın Kendisi Hakkında Yaptığı Eleştirilere Sert Cevap Verdi!

Facebook, yaptığı bir açıklamada, Wall Street Journal'da yayınlanan ve sosyal medya platformunun kullanıcılar üzerindeki negatif etkilerini anlatan makaleleri, "kasıtlı yanlış tanımlamalar" içerdiği ve "Facebook'un liderliğinin ve çalışanlarının son derece yanlış anlatıldığı" gerekçesi ile sert sözlerle eleştirdi.

Facebook yöneticisi Nick Clegg, gazeteyi şu sözlerle eleştirdi: "Bu, Facebook'ta ürünlerimizin kalitesini iyileştirmeye ve daha geniş (olumlu ve olumsuz) etkilerini anlamaya çalışan binlerce araştırmacının, politika uzmanının ve mühendisin motivasyonlarını ve sıkı çalışmalarını küçümsüyor. Yayınlanan yazılar, yalnızca tek bir doğru cevap varmış gibi karmaşık ve nüanslı meseleler sunacak şekilde, sızdırılan materyalin tek tek parçalarından özenle seçilmiş alıntılarla oluşturulmuş ve kasten ortaya atılmış iddiaları içeriyor."

Dahili Facebook belgelerinden ve çevrimiçi çalışan tartışmalarından toplanan bilgilere dayanan yazı dizisi, şirketin "platformun kötü etkilerinin" farkında olduğunu ancak bunları düzeltmek için hiçbir şey yapmadığını söylüyordu.

Wall Street Journal buna ek olarak makalelerde Facebook'un yüksek profilli kullanıcıları bazı kurallarından muaf tutarak ayrımcılık yaptığını, Instagram'ın genç kızlar üzerindeki negatif etkisini ortaya koyan araştırmaları hiçe saydığını ve kullanıcıları daha fazla "kızgın" hale getiren bir algoritma değişikliği yaptığını da öne sürmüştü.