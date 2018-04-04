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Facebook, "yalan haber" paylaşan arkadaşları gösterecek

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Facebook kullanıcılara yalan haberler paylaşan arkadaşlarını göstererek, platformdaki sahte bilgilerin yayılmasını önlemek istiyor.
Facebook, "yalan haber" paylaşan arkadaşları gösterecek

Facebook, Haber Akışı için yayınladığı yeni güncellemeyle kullanıcılara okudukları haberlerle ilgili ekstra bilgiler başladı. Güncelleme, kullanıcılara yalan haberler paylaşan arkadaşlarını da gösteriyor.

Sosyal ağın geçtiğimiz yıl test etmeye başladığı özellik, kullanıcılara okudukları haberler hakkında bilgilendirici ipuçları veriyor.

Haberlerin tepesindeki 'i' ikonuna tıklayan kullanıcılar, habere dair Wikipedia makalelerini, ilgili haberleri ve söz konusu haberin daha önce nerelerde ve kimler tarafından paylaşıldığını belirten bir harita gösteriyor.

Söz konusu güncelleme ABD'deki Facebook kullanıcılarına sunulmaya başlandı. Facebook, yeni özelliği dünyanın geri kalanında devreye sokup sokmayacağı konusunda herhangi bir açıklama yapmadı.

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