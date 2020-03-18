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Facebook yanlışlıkla Koronavirüs haberlerini engelledi

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Facebook yanlışlıkla Koronavirüs haberlerini engelledi
Facebook yanlışlıkla Koronavirüs haberlerini engelledi

Sosyal medya platformu Facebook’un bazı medya kuruluşlarının Koronavirüs ile ilgili yaptığı haberleri yanlışlıkla blokladığı ortaya çıktı.

Euronews’in haberine göre, bloklanan haberler arasında birçok bilinen medya sitesi var. Facebook’un istenmeyen haberleri önlemeye yönelik otomatik moderatörünün bu yanlışlığa sebep olduğu bildirildi. Facebook hatayı düzeltmek için çalışmalara başladı.

Hata, kullanıcıların Facebook’ta paylaştığı haberlerin başka kişiler tarafından görülmesini engelliyor. Sadece gönderiyi yapan kişi kendi paylaşımını görebiliyor.

Olay, Twitter’da bazı kullanıcıların durumu şikâyet etmesiyle ortaya çıktı. Haberleri engellenen siteler arasında BuzzFeed ve The Atlantic de yer alıyor. Facebook’un haberlerini engellediği kurumlar arasında Amerikan haber ajansı AP de yer alıyor. Facebook bu konudaki görüş taleplerine cevap vermedi. Facebook, kullanıcılarda sosyal medya baskısını azaltmak için ‘like’ etkileşimlerini göstermeme kararı almıştı.

Google, Twitter, Microsoft ve Facebook yalan virüs haberleri için ortak çalışıyor

Google, Twitter, Microsoft ve Facebook yanlış ve yalan Koronavirüs haberleriyle mücadele etmek için ortak çalıştıklarını açıkladı. Bu şirketler yalan bilginin önüne geçilmesi ve doğru bilginin okura ulaşması için sağlık kurumlarıyla yakın işbirliğine giderek soruna çözüm bulmaya çalışıyor. Sosyal medya platformlarında korona virüsü salgını hakkında çok sayıda yalan ve yanlış bilginin bilinçli olarak paylaşıldığı bildirildi.

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