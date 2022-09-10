Facebook yapay zekayla düşünceleri deşifre edip kelimelere dökecek

Facebook’un ana şirketi Meta tarafından geliştirilen yeni bir yapay zeka buluşu, insanların kafasındaki kelimeleri deşifre etmeyi mümkün kıldı.

Daily Star’ın haberine göre, geliştirilen yapay zeka, insanların kafalarındaki kelimeleri %73’e varan doğrulukla tahmin edebiliyor.

Meta’nın Fransa birimindeki araştırmacılar, 53 dilde 56.000 saatlik konuşma kaydından oluşan bir AI dil modeli oluşturdu.

169 gönüllüden beyinleri taranırken Alice Harikalar Diyarında gibi klasiklerden hikayeler ve cümleler dinlemeleri istendi. AI, beyin sinyallerini ölçerek, kişinin hikayeden ne duyduğunu deşifre edebildi.

Bu şekilde, gönüllülerin beyinleri yapay zeka ile kayıt arasında bir aracı görevi görerek Meta’ya üç saniyeden daha az beyin verisi üzerindeki düşünceyi anlamak için güçlü bir araç sağladı. Doğru cevap genellikle AI’ın “ilk 10 tahmininde” idi.

KULLANILAMAYACAK KADAR PAHALI

Yeni yöntem kulağa inanılmaz gelse de, bununla beraber, son derece pahalı bir teknik olduğu için makinenin pratik kullanımı neredeyse yok ve bu da onu klinik kullanımlar için “işe yaramaz” olarak adlandırıyor.

Dublin Trinity College’dan bilgisayar bilimcisi Giovanni Di Liberto, Science News’e, “Bununla ne yapabiliriz? Hiçbir şey. Kesinlikle hiçbir şey” diyerek inançsızlığını belirtti.

Diğer bir sorun ise, yapay zekanın yalnızca sınırlı bir dil verisi örneği üzerinde eğitilmiş olması ve bunun da genel kullanım için çok zor hale gelmesidir. Bunun nedeni, dilin sonsuz olması ve birçok farklı şekilde kullanılabilmesidir.