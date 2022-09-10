  • BIST 3.521,38
  • Altın 1006.815
  • Dolar 18.2297
  • Euro 18.3072
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAStrese karşı kalkan görevi üstleniyor!

Facebook yapay zekayla düşünceleri deşifre edip kelimelere dökecek

»
Sosyal medya platformu Facebook, yeni buluşuyla "zihin okumanıza" ve düşünceleri kelimelere dökmenize izin verecek.
Facebook yapay zekayla düşünceleri deşifre edip kelimelere dökecek

Facebook’un ana şirketi Meta tarafından geliştirilen yeni bir yapay zeka buluşu, insanların kafasındaki kelimeleri deşifre etmeyi mümkün kıldı.

Daily Star’ın haberine göre, geliştirilen yapay zeka, insanların kafalarındaki kelimeleri %73’e varan doğrulukla tahmin edebiliyor.

Meta’nın Fransa birimindeki araştırmacılar, 53 dilde 56.000 saatlik konuşma kaydından oluşan bir AI dil modeli oluşturdu.

169 gönüllüden beyinleri taranırken Alice Harikalar Diyarında gibi klasiklerden hikayeler ve cümleler dinlemeleri istendi. AI, beyin sinyallerini ölçerek, kişinin hikayeden ne duyduğunu deşifre edebildi.

Bu şekilde, gönüllülerin beyinleri yapay zeka ile kayıt arasında bir aracı görevi görerek Meta’ya üç saniyeden daha az beyin verisi üzerindeki düşünceyi anlamak için güçlü bir araç sağladı. Doğru cevap genellikle AI’ın “ilk 10 tahmininde” idi.

KULLANILAMAYACAK KADAR PAHALI

Yeni yöntem kulağa inanılmaz gelse de, bununla beraber, son derece pahalı bir teknik olduğu için makinenin pratik kullanımı neredeyse yok ve bu da onu klinik kullanımlar için “işe yaramaz” olarak adlandırıyor.

Dublin Trinity College’dan bilgisayar bilimcisi Giovanni Di Liberto, Science News’e, “Bununla ne yapabiliriz? Hiçbir şey. Kesinlikle hiçbir şey” diyerek inançsızlığını belirtti.

Diğer bir sorun ise, yapay zekanın yalnızca sınırlı bir dil verisi örneği üzerinde eğitilmiş olması ve bunun da genel kullanım için çok zor hale gelmesidir. Bunun nedeni, dilin sonsuz olması ve birçok farklı şekilde kullanılabilmesidir.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • One UI 5.0 alacak Samsung modelleri! Güncel liste10 Eylül 2022 Cumartesi 11:58
  • iOS’un sevilen özelliği yıllar sonra Android’e geliyor!09 Eylül 2022 Cuma 12:50
  • RTX 40 için son düzlük! Nvidia, GTC 2022 tarihini açıkladı09 Eylül 2022 Cuma 12:49
  • Apple yine iPhone fiyatlarıyla gündemde… Türkiye’de iki katı08 Eylül 2022 Perşembe 20:36
  • WhatsApp'ta numara gizleme dönemi başlıyor! Gizli numaralara hazır olun08 Eylül 2022 Perşembe 12:30
  • Apple duyurdu: İşte iPhone 14’ün fiyatı ve özellikleri08 Eylül 2022 Perşembe 08:09
  • James Webb Uzay Teleskobu “Tarantula Bulutsusu”nu detaylı görüntüledi08 Eylül 2022 Perşembe 08:08
  • Apple, yeni iPhone 14 ailesini tanıttı08 Eylül 2022 Perşembe 08:04
  • Altı Körfez ülkesi Netflix’i uyardı: “İslami değerleri ihlal ediyor”07 Eylül 2022 Çarşamba 23:08
  • Huawei'in yeni nesil akıllı telefon serisi, uydu bağlantısı olanağı sunuyor07 Eylül 2022 Çarşamba 09:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti