  • BIST 103.544
  • Altın 270,424
  • Dolar 5,7360
  • Euro 6,3415
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Facebook yeni logosunu tanıttı: Her uygulamada farklı renk

»
Facebook, sahibi olduğu diğer uygulamaların renklerine göre değiştirilebilen yeni logosunu tanıttı.
Facebook yeni logosunu tanıttı: Her uygulamada farklı renk

Logoda Facebook'un yazı fontu da değişti ve harfleri büyüdü.

Facebook bu adımı, "Şirket ile uygulama arasındaki farkı belirginleştirmek için" attığını açıkladı.

Instagram ve WhatsApp'ın da sahibi

Facebook hem sosyal medya sitesinin adı hem de Instagram ve WhatsApp gibi pek çok uygulamaya sahip ana şirketin adı.

Bundan sonra bu uygulamalarda Facebook'un logosu, uygulamanın kendi rengine göre değişebilecek.

Bu durumun yaratabileceği kafa karışıklığıyla başa çıkmak isteyen başka şirketler daha farklı yollar denemişti.

Örneğin Google, Alphabet adlı bir şirket kurarak arama motoru dahil tüm hizmetlerini ve şirketlerini Alphabet'in altında ayrı ayrı yapılandırmıştı.

Önümüzdeki haftalarda kullanıuma girecek

Bloomberg'e konuşan Facebook Pazarlama Şefi Antonio Lucio, Google gibi kendileri de farklı isimde bir şirket kurmayı değerlendirdiklerini fakat bunun Facebook'un mevcut sorunlarından kaçıyormuş gibi anlaşılabileceği çekincesiyle bundan vazgeçtiklerini söyledi.

Facebook bu logoların önümüzdeki haftalarda kullanıma gireceğini açıkladı.

Facebook'un sosyal medya alanındaki rakiplerinden Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey de Facebook sitesi ile yeni logoda FACEBOOK olarak yazılan ana şirket arasında oluşturulmaya çalışılan farkla alay etti:

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Samsung'un 'SpaceSelfie' aracı bir evin bahçesine düştü29 Ekim 2019 Salı 15:26
  • AİHM Türkiye'nin Vikipedi talebini kabul etti29 Ekim 2019 Salı 12:14
  • Twitter'dan YPG'li Kobani'ye 'mavi tik'25 Ekim 2019 Cuma 11:41
  • Google 'kuantum üstünlüğüne' sahip bilgisayar geliştirdiğini açıkladı23 Ekim 2019 Çarşamba 18:29
  • Netflix’ten şifresini paylaşan kullanıcılara kötü haber19 Ekim 2019 Cumartesi 20:34
  • İphone'lara bir günde 2 bin 300 TL zam13 Ekim 2019 Pazar 16:40
  • Uzayda inek hücrelerinden 3 boyutlu yazıcıyla biftek üretildi09 Ekim 2019 Çarşamba 10:54
  • Akıllı araçların son teknoloji acil fren sensörü çocukları ve kısaları hala görmüyor07 Ekim 2019 Pazartesi 18:51
  • Dopamin orucu: Silikon Vadisi'nin yeni trendi04 Ekim 2019 Cuma 10:34
  • Sosyal medya devi Facebook’a ‘veri ihlali’nden 1.6 milyar lira ceza03 Ekim 2019 Perşembe 11:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti