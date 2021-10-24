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Facebook, yine para cezasına çarptırıldı

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Facebook, popüler GIF deposu Giphy’y satın aldıktan sonra, Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasalar Kurumu , bu birleşmenin rekabeti azaltıp azaltmayacağını belirlemek için bir soruşturma başlattı.
Facebook, yine para cezasına çarptırıldı

Bu soruşturmanın bir parçası olarak, Facebook platformunun herhangi bir onay almadan birleşme ile ilgili faaliyetlere (ürünleri entegre etme, ekipleri birleştirme vb.) devam edemeyeceği söylendi. Şimdi, CMA, bu yaptırım emirlerini ihlal ettiği için Facebook’a 50,5 milyon £ (70 milyon $) para cezası verdiğini açıkladı. CMA bir basın açıklamasında, “Br şirketin CMA tarafından gerekli tüm bilgileri bildirmeyi bilinçli olarak reddederek bir ihlal ettiği ilk kez tespit edildi.” ifadelerine yer verdi.

Yetkili, tekrarlanan uyarılara rağmen Facebook’un CMA’nın gerektirdiği güncellemelerin “kapsamını önemli ölçüde sınırladığını” söyledi. Rekabet Temyiz Mahkemesi ve Temyiz Mahkemesi tarafından yapılan eleştiriye atıfta bulunarak,

Facebook’un CMA ile “işbirliği eksikliği” etrafında “yüksek riskli bir strateji olarak kabul edilebilecek bir şey” yaptığını kaydetti. Cezaya yanıt olarak, bir Facebook sözcüsü şu açıklamayı yaptı: “CMA’nın Facebook’u en iyi çaba uyumu yaklaşımı için cezalandırma konusundaki haksız kararına kesinlikle katılmıyoruz. ” açıklamasını yaptı.

Açıkçası Facebook’un bu sene başı dertten kurtulmadı diyebiliriz. Farklı mahkemelik olaylar neticesinde itibarını kaybeden şirket şimdi adını bile değiştirmeyi planlıyor. Mark Zuckerberg ilerleyen günlerde gerçekleşecek bir etkinlikte Facebook’un adının değişmesiyle ilgili açıklamalarda bulunacak.

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