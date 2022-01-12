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Facebook Yönetiminde Yeni Bir İsim

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Facebook, yemek dağıtım hizmeti veren Amerikalı teknoloji şirketi DoorDash'in kurucu ortağı ve CEO'su Tony Xu'yu yönetim kuruluna ekledi.
Facebook Yönetiminde Yeni Bir İsim

Şirket, salı günü yaptığı bir açıklamada dağıtım şirketi DoorDash’in kurucu ortağı ve CEO’su Xu’nun yönetim kuruluna katılacağını duyurdu.

CEO Mark Zuckerberg, yaptığı açıklamada, “Her zaman büyük teknoloji liderlerinin yönetim kurulumuzda bulunmasının önemli olduğunu düşünmüşümdür. Tony, hem bir teknoloji şirketini yönetme hem de ticaretteki karmaşık sorunları çözme konusunda doğrudan deneyime sahip. Metaverse’e doğru ilerlerken onun bakış açısından öğreneceklerimi dört gözle bekliyorum” dedi.

Tony Xu…

Xu, 2013 yılında Stanford’dan üç sınıf arkadaşıyla kurduğu DoorDash’in CEO’su.

Facebook’un 10 kişilik yönetim kurulunda PayPal’da küresel satışları yöneten Peggy Alford; Andreessen Horowitz’in kurucu ortağı Marc Andreessen; DropBox’ın kurucu ortağı ve CEO’su Drew Houston ve PayPal, Palantir Technologies ve Founders Fund’ın kurucu ortağı Peter Thiel de yer alıyor.

Facebook, eski reklam başkanı Carolyn Everson da dahil olmak üzere geçen yıl bir dizi üst düzey yönetici ayrılmıştı.

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