Facebook zihin okuma cihazları geliştiriyor olabilir!

İddialar korkutucu, Facebook'un zihin okuma cihazları geliştirdiği ve bunları şirketin gizli bir departmanında planladığına dair haberler endişe yarattı.

Dailymail’de yer alan habere göre Facebook’un sahibi Mark Zuckerberg, zihin okuma implantları çıkarmaya çok yakın. Zihin okuma implantlarıyla ilgili kurma hayalinden ve bunun gelmiş geçmiş en büyük iletişim teknolojisi olacağından bahseden Zuckerberg’in, Nisan ayında bununla ilgili bir atılım yapması bekleniyor.

“BEYİN-BİLGİSAYAR ARAYÜZÜ MÜHENDİSİ” ARIYORLAR!

Facebook kendi insan kaynakları sayfasında, gizli departmanı “Building 8” için “beyin-bilgisayar arayüzü mühendisi” ve “nörolojik görüntüleme mühendisi” aradığını duyurmuştu. Bu eleman arama konuları da hesaba katılınca ekibin zihin okuma implantları üretmeyi planladığı düşünülüyor. Facebook’un ilgili konuyu San Francisco Menlo Park’taki geliştirici konferansında basına açıklaması bekleniyor.