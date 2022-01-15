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Facebook'a 3.2 Milyar Dolarlık Toplu Dava Açıldı

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Facebook'un çatı şirketi Meta'ya, İngiltere'deki Facebook kullanıcılarının istismar edildiği iddiasıyla 3.2 milyar dolarlık toplu dava açıldı.
Facebook'a 3.2 Milyar Dolarlık Toplu Dava Açıldı

Son zamanlarda eleştirilerin odağında yer alan ve çatı şirketinin adını Meta olarak değiştiren Facebook, yeni bir davayla karşı karşıya.

İngiltere’deki 44 milyon Facebook kullanıcısı, şirketin rekabet yasalarını ihlal ettiğini ve verilerinin istismar edildiğini söyleyerek mahkemenin yolunu tuttu.

3,2 MİLYAR DOLARLIK DAVA

Bir hukuk firması aracılığıyla Facebook'a açılan toplu davada, İngiltere’deki Facebook kullanıcıları için 2,3 milyar sterlin (3,2 milyar dolar) tazminat talep edildi.

Dava, Ekim 2015’ten 31 Aralık 2019’a kadar olan dönemi kapsıyor. Kullanıcılar, davadan vazgeçmedikçe, Meta yüklü bir tazminat ödemekle karşı karşıya kalabilir.

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