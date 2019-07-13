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Facebook'a 5 milyar dolarlık tarihi ceza

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87 milyon seçmenin kişisel verilerini paylaşmakla suçlanan sosyal medya platformu Facebook, 5 milyar dolarlık cezaya çarptırıldı.
Facebook'a 5 milyar dolarlık tarihi ceza

ABD'de 87 milyon seçmenin kişisel verilerini şirketlerle paylaşmakla suçlanan sosyal medya platformu Facebook, 5 milyar dolarlık tarihi bir cezaya çarptırıldı. 

NTV'nin haberine göre ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Facebook'a 5 milyar dolar para cezası kesti. Karar 3'e karşı 2 oyla çıktı. Cezanın kesinleşmesi için Adalet Bakanlığı'nın onayı gerekiyor. 

Facebook, ABD'li seçmenlerin verilerini Cambridge Analytica adlı şirketle paylaşarak  2016 seçimlerine hile karıştırmakla suçlanıyor.

Platformun kurucusu Mark Zuckerberg, söz konusu suçlamaya ilişkin ABD kongresinde ifade vermişti.

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