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Facebook'a "Dua Etme" Butonu Eklendi

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Facebook'a "dua etme" butonu eklendi: Artık yaklaşan iş görüşmeleriniz veya sınavlarınız için arkadaşlarınızdan manevi destek isteyebileceksiniz
Facebook'a "Dua Etme" Butonu Eklendi

Sosyal medya platformu Facebook, birden fazla katılımcının bulunduğu “Facebook Grupları”na “dua etme” butonu ekledi. Bu kapsamda bir grubun üyeleri yaklaşan iş görüşmeleri, sınavlar, hastalıklar, doğal afetler ve büyük ve küçük diğer kişisel zorluklar için diğer katılımcılardan dua etmelerini isteyebiliyor. Şu anda sadece ABD’deki kullanılabilen yeni özellik, bazı dini liderler tarafından çevrimiçi etkileşim kurmanın en yeni yolu olarak benimsendi. Ancak, bazı kullanıcılar gizlilik ve güvenlik problemlerinden endişeleniyor.

Sosyal medya devi Facebook’ta gruplara üye olan artık kullanıcılar diğer üyeler için dua edebilecek.

Platforma eklenen "dua etme" butonu ile inanç toplulukları arasındaki bağların güçlendirilmesi hedefleniyor. 

ŞU ANDA SADECE ABD'DE KULLANILIYOR

Associated Press haber ajansının bildirdiğine göre, bir şirket sözcüsü, Facebook’un inanç topluluklarını desteklemek için devam eden çabaların bir parçası olarak Aralık ayında özellliği ABD'de test etmeye başladığını söyledi ve platformada  Facebook for Faith (İnanç için Facebook) adlı bir merkez oluşturulduğunu açıkladı: 

“Covid-19 salgını sırasında, bağlantı kurmak için hizmetlerimizi kullanan birçok inanç ve maneviyat topluluğu gördük, bu yüzden onları desteklemek için yeni araçlar üretiyoruz” dedi.

DİNİ LİDERLERİN BAZILARI COŞKUYLA KARŞILADI

Bununla brilikte, aralarında Müslümanların da yer aldığı ABD’deki dini topluluklar  Facebook’un yeni aracını büyük bir memnuniyetle karşıladı. Dallas eyaletindeki Birinci Baptist Kilisesi'nden  Robert Jeffress, dua özelliğini coşkuyla karşılayan papazlar yer aldı.

Jeffres, “Facebook ve diğer sosyal medya platformları, özellikle bu salgın sırasında, Mesih'in İncili'ni yaymak ve inananları birbirine bağlamak için muazzam araçlar olmaya devam ediyor. Herhangi bir araç kötüye kullanılabilir, ancak ihtiyaç anında insanları tek gerçek Tanrı'ya dönmeye teşvik eden bu tür her türlü çabayı destekliyorum” diye konuştu.

California’daki The Claremont Colleges topluluğunda  Müslüman bir imam olan Adeel Zeb ise “Bu tür  şirketler, dini açıdan azınlıkta kalan  toplulukların güvenliğini sağlamak için uygun önlemleri ve protokolleri başlattığı sürece, inançlı insanlar da  bu hayati girişimi desteklemeye başlamalı” dedi.

Diğer taraftan, veri politikaları  uyarınca Facebook, topladığı bilgileri reklamları kişiselleştirmek de dahil olmak üzere çeşitli şekillerde kullanıyor. Ancak şirket, reklam verenlerin, kitleleri hedeflemek için “dua etme” butonu ile ilgili aktivitelerini kullanamayacağını duyurdu.  

 

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