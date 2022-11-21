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Facebook’a “kişisel verilerimi pazarlıyor” davası açıldı

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İngiltere'de yaşayan bir kadın Facebook'a kişisel verilerini izinsiz kullandığı gerekçesiyle dava açtı.
Facebook’a “kişisel verilerimi pazarlıyor” davası açıldı

İngiltere’de yaşayan teknoloji ve insan hakları aktivisti Tanya O’Carroll, bünyesinde Facebook, Instagram, WhatsApp ve Messenger gibi sosyal paylaşım platformlarını barındıran Meta’ya dava açtı.

O’Carroll Facebook’un elde ettiği kişisel verilerin reklamverenlere ve şirketlere satıldığını iddia ederek Meta’ya savaş açtığını açıkladı. 2017’de anne olduktan sonra karşısına sürekli bebek ürünleri ve bebeklerle ilgili içerik ve reklamlar çıktığını ve bunu kapatamadığını söyleyen O’Carroll daha sonra Facebook’un kendisine 700’den fazla etiket eklediğini ortaya çıkardıktan sonra dava sürecini başlattığını söyledi. O’Carroll, “Benim hakkımda çok fazla etiket olduğunu gördüm ve bunların bazıları kişiye özel şeylerdi. Bunların markaların ve şirketlerin görmemesi gerekirdi” dedi. Genç kadın, bazı etiketlerin ise gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

Dava devam ederken O’Carroll’un avukatı Ravi Naik, “Meta, müvekkilimin talebine rağmen istenileni yapmıyor. Fakat yasalara ve alınacak karara güveniyoruz” dedi.

FACEBOOK’UN HAKKINIZDA NE BİLDİĞİNİ 6 ADIMDA ÖĞRENİN

1- Bilgisayardan Facebook hesabınıza giriş yapın.
2- Facebook’un sağ üst tarafındaki profil fotoğrafına tıklayın.
3- Ayarlar & Gizlilik sekmesine tıklayıp Ayarlar’a tıklayın.
4- Sol tarafta Gizlilik butonuna tıklayın daha sonra “Facebook Bilgileriniz” kısmına tıklayın. Burada “profil bilgilerinizi İndirin” kısmına gelince “Görüntüle”ye tıklayın.
5- İndirdikten sonra “İlgilenen Kategoriler” dosyasında “Diğer kayıtlı bilgiler” başka bir alt dosyada bulunuyor. Bu bölümde sizin ilginizi çeken kategoriler yer alıyor.
6- Ayrıca reklamla bağlantılı verilerinizi de Ayarlar-Reklamlar-Reklam Tercihleri sekmesinden bulabilirsiniz. Burada “Reklam Başlıkları” ve “Reklam Ayarları” diye iki kategori bulunuyor. Bu bölümde “Size ulaşan kategoriler” bölümüne girip bu bilgiye ulaşabilirsiniz.

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