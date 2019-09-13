Facebook'a regl olanların bilgisi mi geliyor

Son yıllarda popülerleşen ve regl dönemini takip etmeye yarayan akıllı telefon uygulamalarının bazılarının kullanıcılara ait kişisel bilgileri kendi çıkarına kullanarak Facebook’a gönderdiği ileri sürüldü...

Son yıllarda popülerleşen ve regl dönemini takip etmeye yarayan akıllı telefon uygulamalarının bazılarının kullanıcılara ait kişisel bilgileri kendi çıkarına kullanarak Facebook’a gönderdiği ileri sürüldü.

Britanyalı grup Privacy International’ın yaptığı araştırmaya göre, regl döngüsünü takip eden Maya ve MIA Fem uygulamaları; kullanıcıların doğum kontrolü, regl periyodu ve yaşadığı semptomlara ilişkin detayları Facebook’a ifşa etti.

Öte yandan, hem Facebook hem de raporda adı geçen söz konusu uygulamalar iddiayı reddetti.

Araştırmanın iddiasına göre uygulamalar kişisel bilgileri Facebook’un Yazılım Geliştirme Kiti (SDK) aracılığıyla Facebook’a aktardı. Bu platform, uygulama geliştiricilerinin kullanıcıları hedefleyen reklamlar sunmasını sağlayacak bilgileri Facebook adına toplaması için tasarlandı.

Independent Türkçe’den Olivia Petter’in haberine göre rapordaki iddialar arasında “Bu, kullanıcının Facebook hesabı olsun olmasın veya Facebook’a giriş yapılsın veya yapılmasın gerçekleşiyor” ifadeleri yer aldı.

Privacy International’a göre bir kullanıcı Maya adlı uygulamayı her açtığında, uygulama Facebook’a bilgi veriyor ve veri paylaşmaya başlıyor.

Raporda şu ifadeler yer aldı:

“Maya sizden nasıl hissettiğinizi yazmanızı istiyor ve gösterebileceğiniz semptomların neye işaret edebileceğine yönelik tansiyon, şişkinlik veya akne gibi önerilerde bulunuyor. Kullanıcı da bu (paylaştığı) veriye özenle muamele edileceğini ümit ediyor.”

İlk kez Buzzfeed’de yayımlanan raporun analizi, uygulamanın kullanıcıların ruh hali ve seks hayatlarına ilişkin de veri paylaştığını ileri sürdü.

Rapor şöyle devam etti:

“Reklamcıların sizin ruh halinizle bu kadar ilgilenmesinin ardında bir sebep var. Bir kişinin ruhsal durumunun savunmasız halde bulunduğunu bilmek onu stratejik olarak hedefleyebileceğiniz anlamına geliyor.”

İddialara ilişkin The Independent’a açıklama yapan bir Facebook sözcüsü “BuzzFeed’in haberinin aksine hizmet kullanım şartlarımız geliştiricilerin bize hassas sağlık bilgilerini göndermesini yasaklıyor ve bizler de bilgilerin (hassas olduğunu) öğrendiğimizde bunlara karşı çıkıyoruz. Buna ek olarak kişilerin ilgi alanlarına dayalı reklam hedeflemesi, onların diğer uygulamalar veya web sitelerindeki etkinliklerinden derlenen bilgilerden faydalanmıyor” diye konuştu.

Diğer yandan Maya’nın Hindistan merkezli sahibi Plackal Tech’in sözcülerinden biri kullanıcılara ait verilerin çıkar amaçlı kullanıldığı iddialarını “yalan yanlış (bilgiler)” olarak tanımladı.

Şirket şu ifadeleri kullandı:

“Maya kullanıcı mahremiyeti ve güvenliğine ilişkin en yüksek standartlara sahip. Çoğu uygulama ve websitesi gibi biz de Google, Clevertap, FB Analytics ve diğer pek çok performans analizi servisi ve e-mail araçları kullanıyoruz. Her web sitesi, uygulama ve platform kullanıcı kişiselleştirme ve tecrübeyi iyileştirmek için performans analizi servisi kullanıyor. Müşteri verileri, kimlik bilgileri veya bunların ticari amaçla kullanılmasına yönelik herhangi bir ihlal kesinlikle bulunmuyor. Maya’nın erişim sağladığı tüm veriler ürünün doğru çalışması için gerekli olan bilgiler. Bu bir doktorun hastalığa çözüm sunmadan önce semptomlara ve teşhise ihtiyaç duymasına benziyor. Çoğu sağlık uygulaması doğru çalışabilmek için veriye ihtiyaç duyuyor. Örneğin koşu uygulamaları gıda alımı ve adım sayısını bilmek zorunda. Regl dönemini veya regl bağlantılı rahatsızlıkları tahmin edebilmek kompleks bir görevdir ve doğru bilgiye sahip olmak bir gerekliliktir.”

Sözcü, Maya’nın herhangi bir bilgiyi ticari amaçlı kullanmadığının ve Facebook ile üçüncü taraflara veri satmadığının altını çizdi.

Raporun yayımlanmasının ardından Plackal Tech, Privacy International’a yaptığı açıklamada “hem Facebook’un özündeki SDK’yi hem de (Google) Analytics’in SDK’sini Maya’dan çıkardıklarını” söyledi.

The Independent MIA Fem’le iletişime geçti ancak yanıt alamadı.

ODATV