Facebook’ta artık ‘Like’ yok! Beğen butonu kalkıyor! İşte kaldırılacağı tarih!

Facebook'ta uzun bir süredir 'beğenmeme' (dislike) butonunun gelme ihtimali konuşuluyordu. Ancak Facebook sosyal medyada huzursuzluk yaratabileceğini düşünerek bu butona izin vermemişti.

Bunun yerine yeni emojiler geldi. Kullanıcılar artık sadece 'beğen'mek zorunda kalmıyor, aynı zamanda kahkaha atabiliyor ya da göz yaşı döküp sinirlenebiliyordu. İşte haberin ayrıntıları...

Son gelen haberler ise Facebook’un özellikle de şirketlerin Facebook sayfalarını yakından ilgilendiren radikal bir değişimi gösteriyor. Facebook’un verdiği tarihe göre 6 Şubat’tan itibaren ‘beğen’ butonu kaldırılıyor. Bu tarihten itibaren, 3. parti yazılım geliştiricileri Facebook'un like butonu yerine kendi geliştirecekleri butonlar ile uygulamalar üzerinden Facebook Pages sayfasına yönlendirme yapabilecek.

Native “Like” butonunun ardından, Facebook tarafından yapılan bir diğer dikkat çekici hamle ise uygulama daveti oldu. 2015 yılının Mart ayından bu yana kullanımda olan uygulamaya davet sistemi de kaldırılıyor. Uygulamaların organik büyümeleri için kullanılan bu özelliğin, pazarlamadaki “Word of Mouth” kadar etkili olmadığı gözlemlendi.