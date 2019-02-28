Facebook’ta beş yıl önceki iki ‘like’a bir yıl yedi ay hapis cezası

Diyarbakır 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi, Facebook’ta biri dört, biri beş yıl önce iki fotoğrafı beğenen kişiye ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan bir yıl yedi ay hapis cezası verdi.

Mahkeme aynı kişinin Afrin harekâtına karşı yaptığı paylaşımlarda ise suç unsuru görmedi. Karara tepki gösteren sanık avukatı Erkan Şenses “Hiçbir demokratik sistemde bir Facebook paylaşımını beğenmek suç olamaz. Yargı propaganda suçlarında hukuki öngörülebilirlik kriterlerine uymayan kararlar vererek yurttaşları mağdur etmektedir” dedi.

Diyarbakır’da oturan Aziz Turay hakkında geçen yıl Afrin operasyonunu protesto eden sosyal medya paylaşımlarında bulunması üzerine ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan dava açıldı.

Savcılığın iddianamesinde Turay’ın sosyal medyada yaptığı paylaşımların ve iki fotoğrafı beğenmesinin propaganda suçunu oluşturduğu savunuldu.

Diyarbakır 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada savunma yapan sanık avukatı Erkan Şenses şunları söyledi: “İddianamede altı paylaşıma yer verilmiştir. Beş ve altıncı paylaşımlar müvekkilimin beğendiği paylaşımlar olduğu belirtilmiştir. Biz bu sosyal medyaya girdiğimizde sehven bazen paylaşımları beğeniyoruz. Bu paylaşımlar yani beş ve altıncı paylaşımlar müvekkilime ait değildir. Bunu beğenmek de propaganda yapmak anlamına gelmemektedir. Bu paylaşımları yapan kişinin tespit edilmesi ve cezalandırılması gerekmektedir. Yargıtay da ‘Beğeni propaganda oluşturmaz’ demektedir. Diğer paylaşımlar da örgütü övücü ya da eylemlerini meşrulaştırıcı paylaşımlar değildir. Kimi eleştiri boyutundadır. Afrin’deki operasyona ‘Hayır’ demek, Afrin’deki örgütün eylemlerini meşrulaştırmayı göstermemektedir. Bu paylaşımlarda hiçbir örgütün propagandası yoktur. Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi’nin de buna ilişkin çeşitli kararları da vardır. Suçun maddi unsuru oluşmamıştır. Müvekkilim ifade özgürlüğü hakkını kullanmıştır.”

İki fotoğraf, iki ‘like’, bir yıl yedi ay hapis

Dava sonunda mahkeme, Turay’a bir yıl altı ay 22 gün hapis cezası veren mahkeme, sanığın beş yıl içinde yeniden suç işlememesi şartıyla hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.