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Facebook'ta görüp aşık olduğu kadını görmeye gitti, 6 yıl hapiste kaldı: Sosyal medya benim için bitti

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Facebook'ta görüp aşık olduğu kadını görmeye gitti, 6 yıl hapiste kaldı: Sosyal medya benim için bitti
Facebook'ta görüp aşık olduğu kadını görmeye gitti, 6 yıl hapiste kaldı: Sosyal medya benim için bitti

Facebook'ta tanışıp aşık olduğu kadın için gizlice Pakistan'a girdikten sonra yakalanıp 6 yıl boyunca hapiste kaldıktan sonra serbest bırakılan Hindistanlı adam, "Facebook'tan aşık olmayın" dedi.

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Hindistanlı Hamid Nehal Ansari, Facebook'ta tanışıp aşık olduğu kadının yanına girmek için 2012 yılında Afganistan'dan Pakistan'a gizlice giriş yaptı. 

 

Ancak, aşık olduğu kadının evinde Pakistan polisi kendisini bekliyordu. Kadının evine geldikten sonra gözaltına alınan mühendis, casusluk ve sahte belge üretmek suçlarından ötürü hapse atıldı. 

Serbest bırakılmasının ardından AFP'ye konuşan Ansari, "Yabancılarla ilgili duygusal olmayın ve Facebook da dahil olmak üzere, sosyal medyadan tanıştığınız kişilere aşık olmayın" dedi.

 

​Yerel basının aktardığı görüntülere göre Ansari'nin ayrıca, ülkesine döndükten sonra annesine sarıldığı ve başını toprağa koyduğu görüldü. 

'HAYATIMI YENİDEN KURMAYA ÇALIŞACAĞIM'

"Sınır dışı edilmek hayatımın en güzel anıydı" diyen Ansari, "Artık kendime yeni bir iş kuracağım, evleneceğim ve hayatımı yeniden kurmaya çalışacağım. Sosyal medya benim için bitti" ifadelerini kullandı. 

 

​Pakistan ve Hindistan arasındaki gerilim, iki ülkenin 1947'de İngiltere'den bağımsızlıklarını kazanmalarından bu yana devam ediyor. İki ülke de, casusluk suçlamasıyla karşılıklı olarak gözaltı ve tutuklama işlemlerinde bulunuyor.

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