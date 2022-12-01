Facebook’ta kemer sıkma dönemi: Ofisleri kapatıyor

Facebook'un ana şirketi Meta'da ekonomik kriz devam ediyor. Meta, New York City'deki Hudson Yards kompleksinde kiraladığı ofis alanını terk ediyor.

Facebook, Instagram ve WhtasApp gibi üç platformu da bünyesinde bulunduran Meta, son zamanlarda binlerce çalışanını işten çıkardıktan sonra şimdi de ofisleri kapatıyor. The Post’un haberine göre; Meta, 30 ve 55 Hudson Yards’daki ofis alanını boşaltacak.

Meta, binanın ev sahibi olan Related Cos.’a 30 ve 55 Hudson Yards’daki kira kontratını 2024’ün sonunda yenilemeyeceğini de bildirdi.

Meta geçen ay yatırımcılara ofis alanı için 2 milyar dolarlık bir ücret almayı beklediğini söylemişti. Şirket, 30 ve 55 Hudson Yards’daki ofis alanını da 50 Hudson Yards’taki asıl adresine taşınmadan önce kullanacağı geçici bir ofis olarak kiralamıştı.

Meta sözcüsü Tracy Clayton, “New York City’ye sıkı sıkıya bağlı kalmaya devam ediyoruz” dedi.

Ofis alanlarında küçülmeye gidilmesi, Meta’nın ekonomik sorunlar yaşadığını yeniden gündeme getirdi. Meta’nın hisse senedi fiyatı geçen yıl yüzde 65’ten fazla düştü ki bu, altı yılın en düşük seviyesi.

En son kazanç raporunda Meta, TikTok’un sert rekabeti nedeniyle düşen reklam satışlarıyla mücadele ederken gelirin üst üste ikinci çeyrekte düştüğünü söyledi. Ayrıca Meta CEO’su Mark Zuckerberg’in metaverse için harcama yapması da yatırımcılardan sert eleştiriler almıştı.