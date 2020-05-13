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Facebook’ta Nefret ve Şiddet Söylemi Arttı

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Facebook’ta Nefret ve Şiddet Söylemi Arttı
Facebook’ta Nefret ve Şiddet Söylemi Arttı

Facebook, 2020’nin ilk çeyreğinde nefret söylemi içerikli 9,6 milyon paylaşımı sildiklerini açıkladı. Ayrıca Facebook ve Twitter, koronavirüsle ilgili bilgi kirliliğine karşı harekete geçti.

Facebook'a ait platformlardan kaldırılan şiddet ve nefret söylemi içerikli paylaşımlarda büyük bir artış olduğu bildirildi.

Güncel verilerin yer aldığı beşinci Toplum Standartları Uygulama Raporu'nu Salı günü yayınlayan şirket, 2020 yılının ilk çeyreğinde Facebook uygulaması üzerinde nefret söylemi içeriğine sahip 9,6 milyon paylaşımı sildiklerini açıkladı. Facebook bir önceki çeyrekte ise toplam 5,7 milyon paylaşımı silmişti. Şirket silinen içeriklerdeki artışı, metin ve fotoğrafları otomatik olarak değerlendirmeye olanak tanıyan teknolojisindeki ilerlemelere dayandırdı.

Dünyanın en büyük sosyal medya şirketi olan Facebook, platformlarında paylaşılan içerikler üzerinde denetim kurma noktasında birkaç yıldır eleştirilerin odağında. Bu eleştiriler karşısında Facebook, "proaktif tespit teknolojisini" geliştirdiklerini açıkladı. Şirkete göre bu yapay zeka teknolojisi, bir içerik paylaşıldığında, diğer kullanıcılar onu görmeden bu içeriğin kuralları ihlal edip etmediğini tespit ediyor.

Facebook ayrıca, koronavirüsle bağlantılı yaklaşık 50 milyon içeriğe uyarı etiketi yerleştirdiklerini duyurdu. Pandeminin başlatığı günlerde şirket, virüsle ilgili olan ve fiziksel zarara yol açabilecek yalan haberleri yasakladıklarını açıklamıştı.

TWİTTER'DAN DA UYARI BİLDİRİMİ

Twitter'dan da, koronavirüsle alakalı dezenformasyona karşı bir adım geldi. Pazartesi günü şirket, bir tweet virüsle ilgili tartışmalı veya yanıltıcı iddialarda bulunduğunda kullanıcılara uyarı bildirimi gönderilmeye başlanacağını açıkladı.

Şirketin kıdemli küresel politika stratejisti Nick Pickles, Twitter'ın tweetlerin içeriğinin doğru olup olmadığını doğrudan kontrol etmesinin ve tweetleri "yalan" olarak sınıflandırmasının ise söz konusu olmadığını söyledi. Pickles, "İnsanlar bizim neyin doğru olup olmadığına onların yerine karar vermemizi istemiyor" diye konuştu.

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