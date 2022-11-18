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Facebook’ta skandal… Rüşvet alıp kullanıcı hesaplarını ele geçirmişler

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Facebook, WhatsApp ve Instagram'ı çatısı altında bulunduran Meta, yeni bir skandalla gündemde. Şirket çalışanlarının, Facebook kullanıcı hesaplarını ele geçirdiği ortaya çıktı. Hatta bazı çalışanların bu hesaplar için rüşvet aldıkları da belirtiliyor.
Facebook’ta skandal… Rüşvet alıp kullanıcı hesaplarını ele geçirmişler

Gelirlerindeki düşüş, binlerce çalışanı işten çıkarmaya hazırlanması derken Meta, bu defa da bir skandalla gündeme geliyor. The Wall Street Journal’ın haberine göre; Facebook kullanıcı hesaplarının kontrolünü ele geçiren kişiler, şirket çalışanı çıktı.

Habere göre; çalışanların bir kısmının rüşvet aldığı da belirlendi. Meta, olaylar ortaya çıkınca bu çalışanları işten çıkardı.

Her şey, Facebook hesapları engellenen kullanıcıların, Meta içinde bağlantıları olan ve onlar için hesapların kilidini açabilecek dış kaynaklar aramasıyla başlıyor. Wall Street Journal tarafından görüntülenen belgelere göre de bazı çalışanlar, kullanıcı hesaplarını ele geçirmek veya bunlara erişmek için bilgisayar korsanlarıyla rüşvete dayalı anlaşmalar yapıyor.

Yaşanan bu güvenlik skandalı ise bir iç soruşturmanın sonucu olarak ortaya çıkıyor.

BİLGİSAYAR KORSANLARIYLA DA ÇALIŞMIŞLAR

Şirket, kullanıcıların Instagram veya Facebook hesaplarına erişmelerine veya hesaplarını sıfırlamalarına yardımcı olmak için “Oops” adlı bir sistem kullanıyor. Sistem, çalışanların herhangi bir bireysel kullanıcının hesabına erişimini sağlıyor.

Bir Oops raporu doldurulurken, kullanıcıların CEO Mark Zuckerberg’in ekibinde mi, bir ünlü mü, yoksa aile üyesi mi olduklarının belirtilmesi gerekiyor. Ancak şirket içinde yapılan soruşturmada sisteme erişen kişilerin prosedürleri izlemediği ve hatta bazı bilgileri bilgisayar korsanlarıyla paylaştıkları ortaya çıktı.

SORUNUN KAYNAĞI ŞİRKET İÇİNDEN ÇIKTI

Wall Street Journal’ın haberine göre; bu skandal olaya karıştığı için işten çıkarılan çalışanların bir kısmı, şirket çalışanlarına yardımcı olmak için çalışan araçlarına erişim izni verilen ve Meta’nın güvenliğini sağlayan Allied Universal isimli şirket tarafından istihdam edildi.

Meta İletişim Direktörü Andy Stone, CNBC’ye verdiği demeçte; “Dolandırıcılar, bizimki de dahil olmak üzere her zaman çevrimiçi platformları hedefliyor ve taktiklerini sektörde yaygın olarak kullanılan algılama yöntemlerine uyarlıyor” dedi.

Stone sözlerine şu şekilde devam etti: “İnsanlar asla hesap satın almamalı veya satmamalı veya bir hesap kurtarma hizmeti için ödeme yapmamalı, çünkü bunlar kurallarımızı ihlal ediyor. Ayrıca bu tür faaliyetlere yönelik güvenlik önlemlerimizi düzenli olarak güncelliyoruz ve bu tip planlara dahil olanlara karşı uygun önlemleri almaya devam edeceğiz.”

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