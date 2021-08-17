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Facebook’ta zaman geçirmek depresyon sebebi

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Singapur’daki Nanyang Teknoloji Üniversitesi’nde görevli bilim insanları Facebook’un ruh sağlığı üzerindeki etkilerini mercek altına alan bir araştırma hazırladı.
Facebook’ta zaman geçirmek depresyon sebebi

Singapur’daki Nanyang Teknoloji Üniversitesi’nde görevli bilim insanları Facebook’un ruh sağlığı üzerindeki etkilerini mercek altına alan bir araştırma hazırladı. Araştırmada Facebook’ta uzun zaman geçirenlerin depresyona girme ihtimallerinin daha yüksek olduğu ortaya çıktı.

Facebook kullananların kıskanma duygusunun daha yüksek olduğu ve bunun da depresyona sebebiyet verdiğini açıklayan profesör Edson C. Tandoc Jr., “Bizim sosyal kimliğimizin bir parçası olan sosyal kıyaslama ve rekabet etme Facebook kullanımında da kendini gösteriyor. Bu süreçte bizden daha iyi durumda olan birini görünce ister istemez kıyas yapıyoruz” dedi.

Araştırmada ortaya çıkan sonuçlar ise oldukça dikkat çekici:

– Facebook’a bağlı depresyon belirtisi gösteren insanlar sosyal medya platformlarında daha fazla vakit geçiriyor. Bu da bir depresyon döngüsü yaratıyor.

– Singapur’da araştırmaya katılanlarda yaş veya eğitim seviyesine bakılmaksızın büyük çoğunluğunda depresyon belirtisi görüldüğü kaydedildi.

– Kıskançlık duygusu artan kişilerin Facebook kullanım oranı ve depresyon oranı da aynı şekilde artıyor. Katılımcılar bu durumlarda Facebook’u kullanmayı bırakmak yerine daha da çok vakit geçiriyor.

The Drum dergisine konuşan Facebook sözcüsü ise, platformda akıl sağlığının önemli bir husus olduğunu ve buna önem verdiklerini iddia etti.

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