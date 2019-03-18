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Facebook’tan 1.5 milyon Yeni Zelanda saldırı videosu kaldırıldı

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Facebook, Yeni Zelanda’da failin sosyal medyadan canlı yayınladığı terör saldırısından sonraki 24 saat içinde yüklenen 1.5 milyon videonun silindiğini açıkladı.
Facebook’tan 1.5 milyon Yeni Zelanda saldırı videosu kaldırıldı

Facebook’un Twitter hesabından yapılan açıklamada şunlar söylendi: “Saldırı sonrası ilk 24 saat içinde dünya çapında paylaşılan 1.5 milyon saldırı videosunu sildik. Bu 1.5 milyon videonun 1.2 milyonu doğrudan yükleme sırasında doğrudan bloke edildi.”

 

 

 

Yeni Zelanda saldırganı Brenton Tarrant, 50 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı Facebook’tan canlı yayınlamıştı.

Facebook Newsroom@fbnewsroom

 · Mar 17, 2019

Replying to @fbnewsroom

Update from Mia Garlick, Facebook New Zealand: "We continue to work around the clock to remove violating content using a combination of technology and people...

Facebook Newsroom@fbnewsroom

In the first 24 hours we removed 1.5 million videos of the attack globally, of which over 1.2 million were blocked at upload...

1,361

6:14 AM - Mar 17, 2019

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Facebook, ayrıca saldırı videosunun kurgu programlarıyla editlenmiş ve rahatsız edici görüntülerin kesildiği versiyonlarının da trajediden etkilenen insanlara ve yerel otoritelerin endişelerine saygıdan kaldırılmakta olduğunu duyurdu.

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