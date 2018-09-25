Facebook'tan 'Anus' soyisimli politikacıya sansür

Facebook, Belçika’nın Valon bölgesinde gerçekleşecek olan yerel seçimlere girmeye hazırlanan bir adayı, soyismi cinsel çağrışımda bulunduğu gerekçesiyle sansürledi.

Belçika'nın Valon bölgesinde yapılacak seçimlerde aday olan Luc Anus, yürüttüğü seçim kampanyası çerçevesinde, seçim vaatlerini duyurmak adına bir kendi adıyla Facebook'ta bir sayfa açtı.

Ancak Facebook, Belçikalı politikacının 'Anus' (türkçe karşılığı Anüs olan) soyisminin çağrışımının toplumun görgü kurallarına uymadığını belirterek, 26 yaşındaki genç siyasetçinin soyismi ile açtığı Facebook sayfasına sansür uyguladı.

'FACEBOOK, SOYİSMİMİ KABUL ETMİYOR'

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Anus, "Facebook, soyismimi kabul etmiyor, olan bu. Benimle ilk kez tanışan bazı insanlar başta bana inanmıyorlar ve okula gittiğim dönemde dahi soyismimi değiştirmeyi düşünüp düşünmediğimi soruyorlar" dedi

Soyismi ile ilgili birçok şaka ve espriye maruz kalan Belçikalı politikacının kampanyası, internet ortamında yayılmamasının ardından popülaritesi önlemez şekilde arttı.

BELÇİKALI SİYASETÇİ, 'LUC ANU' İSİMLİ YENİ BİR SAYFA AÇTI

Kendi soyismini kullanamayan siyasetçi çareyi ‘Luc Anu' isimli yeni bir sayfa açmakta buldu.

BELÇİKA'NIN VALON BÖLGESİNDE, TOPLAMDA 49 KİŞİ 'ANUS' SOYİSMİNİ TAŞIYOR

Belçika Nüfus Müdürlüğü'nün açıkladığı son rakamlara göre, Belçika'nın Valon bölgesinde, Anus soyadlı 49 kişi yaşıyor.

Birçok kişi sosyal medya üzerinden Facebook'un uyguladığı sansüre tepki geldi. O mesajlardan bazıları:

ABD'li yapımcı ve oyuncu Mike Opelka, "Facebook, Luc Anus'un sayfasının ismini değiştirmeye zorladı. Anus, bu durum karşında pes etti ama bu sorun geride mi kaldı? Merak ediyorum da, ya Hugh Jass, Anita Lay ve Amanda Hugankiss ne yapacak" yorumunda bulundu.

​​Lyndsey La Vulve isimli kullanıcı ise, "Facebook'un Belçikalı politikacı Luc Anus'un soy ismine uyguladığı sansür yüzünden kampanya sayfasına erişim yasaklandı" dedi.