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Facebook'tan bir skandal daha: Yazışmalar sızdırıldı

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Daha önce güvenlik açıklarıyla sıkça gündeme gelen Facebook'un iç yazışmaları, sosyal medya platformunun bazı şirketlere kullanıcılar hakkında daha fazla bilgi verdiğini ortaya koydu.
Facebook'tan bir skandal daha: Yazışmalar sızdırıldı

Euronews'ten Enis Günaydın'ın haberine göre İngiliz Milletvekili Darmian Collins tarafından yayınlanan gizli belgeler, Facebook kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg'in bazı şirketlere kullanıcılar hakkında daha fazla bilgi erişimine izin verdiğini gösterdi. Bu kapsamda Netflix, Airbnb, Lyft gibi uygulamalar Facebook tarafından özel muamele görerek, örneğin kullanıcıların arkadaşları listesine erişebildi.

 

2012 ila 2015 yıllarındaki iç yazışmaların toplandığı 223 sayfalık belge, sosyal ağın adil rekabet kurallarını çiğnediğine bir kanıt olarak değerlendiriliyor.

‘ÖNEMLİ SORULARI GÜN YÜZÜNE ÇIKARIYOR'

Belgelerde yaklaşık 100 şirketin 'Mark'ın arkadaşları' veya Facebook CEO'su Sheryl Sandberg'e atfen 'Sheryl'in arkadaşları' olarak sınıflandırıldığı ortaya çıktı.

 

Damian Collins, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu belgeleri yayınlamak için yeterince kamu yararı olduğunu düşünüyorum. Facebook'un kullanıcı bilgilerini nasıl kullandığı, uygulama geliştirenlerle nasıl çalıştığı ve sosyal medya pazarındaki baskın konumunu nasıl değerlendirdiği hakkında önemli soruları gün yüzüne çıkarıyor" dedi.

 

​Facebook yönetimi geçmişte aldıkları kararların arkasında durduklarını söylerken yeni belgelerin şirket üzerindeki tartışmaları yeniden alevlendirebileceği düşünülüyor.

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