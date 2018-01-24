  • BIST 119.648
  • Altın 162,973
  • Dolar 3,7387
  • Euro 4,6277
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKAErdoğan: "Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır"

Facebook'tan internette terör ve nefretle mücadele hamlesi

» »
Facebook'tan internette terör ve nefretle mücadele hamlesi
Facebook CEO'su Sheryl Sandberg, internette nefret söylemi ve terör propagandasıyla mücadele etmek adına yasa dışı paylaşımları silmekle görevli çalışanlarının sayısını iki katına çıkaracaklarını açıkladı.

Facebook, ağ üzerindeki nefret söylemi ve terör propagandasıyla mücadeleyi güçlendirmek amacıyla yasa dışı içerikleri değerlendirmek ve silmekle görevli çalışanlarının sayısını iki katına çıkarmayı planladıklarını açıkladı.

Facebook CEO'su Sheryl Sandberg, salı günü Brüksel'de düzenlenen resmi bir Facebook etkinliğinde bir konuşma gerçekleştirdi. Sandberg, AB'nin veri koruma ve nefret söylemiyle ilgili katı düzenlemelerinden ötürü geçmişte birtakım sorunlar yaşayan Facebook'un AB'yle işbirliği yapma konusunda duyduğu istekliliği dile getirdi.

"Teknolojimizin istismar edilmesini durdurmak için yeterince çalışmadık" diyen Sandberg, "Platformlarımızın yararlarını maksimize etmek için çok iş yaptık ama olumsuzlukları minimize etmek için çok daha fazlasını yapmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Evrensel bir tanım yok"

Facebook'un halihazırda güvenlik konularından sorumlu 10 bin kişi istihdam ettiğini aktaran Sandberg, şirketin bu rakamı yıl sonuna kadar 20 bine çıkaracağını kaydetti. Sandberg, bu hamlenin amacının "internette paylaşılan yasa dışı içeriğin daha iyi izlenmesi ve kaldırılması" olduğunu belirtti.

"Nefret söylemiyle ilgili evrensel bir tanımın" mevcut olmamasından ötürü bu meselenin "karmaşık" olduğuna vurgu yapan Sandberg, "Fakat her zaman daha iyisini yapabiliriz" dedi.

Şu ana kadar AB, sosyal medya platformlarını regüle etmekten kaçınmış ve internette faaliyet gösteren şirketleri yasa dışı içeriği kaldırma işini kendilerinin yapması çağrısında bulunmuştu. Ancak Avrupa Komisyonu bu ay, şirketler bu regülasyonu yapmayı başaramadıkları takdirde "kuralları sertleştirebileceklerini" açıklamıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Lavrov: "ABD uluslararası istikrarı bozuyor"15 Ocak 2018 Pazartesi 18:01
  • Trump: Ben ırkçı değilim15 Ocak 2018 Pazartesi 09:47
  • Hawaii'de yanlış nükleer füze alarmı paniğe yol açtı14 Ocak 2018 Pazar 14:29
  • BM'den Trump'a "ırkçı" tepkisi12 Ocak 2018 Cuma 19:38
  • Trump Kuzey Kore ile görüşmelere açık11 Ocak 2018 Perşembe 09:47
  • Trump'ın genç göçmenlerle ilgili kararına yargı engeli10 Ocak 2018 Çarşamba 16:04
  • SpaceX'in fırlattığı rokete bağlı uydu yörüngeye ulaşamadı10 Ocak 2018 Çarşamba 09:00
  • Kaliforniya'da marihuana satışı başladı07 Ocak 2018 Pazar 17:58
  • Trump'ın ilk yılını anlatan kitap ABD gündemini sarstı07 Ocak 2018 Pazar 17:21
  • ABD polisi geçen yıl 987 kişiyi öldürdü'06 Ocak 2018 Cumartesi 10:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti