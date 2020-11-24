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Facebook’tan İzmir’e 1 milyon TL'lik destek

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Facebook’tan İzmir’e 1 milyon TL'lik destek
Facebook’tan İzmir’e 1 milyon TL'lik destek

Merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir Seferihisar açıkları olan, AFAD'ın 6,6, Kandilli'nin 6,9 büyüklüğünde açıkladığı depremin ardından bölgedeki yardım çalışmalarına destek olmak için harekete geçen Facebook, toplamda yaklaşık 1 milyon TL değerindeki yardım paketini açıkladı.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, Facebook, Açık Açık Derneği aracılığıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Bir Kira Bir Yuva” projesine destek olmak üzere yardım paketini açıkladı. Bu kapsamda Facebook, toplamda yaklaşık 1 milyon TL yardımda bulunacak. 

Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, Facebook, yardım paketi kapsamında şeffaflık ve hesap verebilirlik konusunda faaliyet gösteren ve bir çok STK’nın bir araya gelmesinde çatı platform görevi gören sivil toplum kuruluşu Açık Açık Derneği aracılığıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Bir Kira Bir Yuva” projesine destek olmak üzere 775 bin TL’lik bağış yapacak. 

Aynı şekilde şirket, depremden etkilenen kişilere yardım etmek amacıyla bölgedeki çalışmalarına devam eden Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Kızılay, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve İhtiyaç Haritası’nın deprem sonrası süreçle ilgili çevrimiçi kampanyalarına destek olmak üzere 147 bin TL’lik reklam kredisi desteğinde de buluyor.

Facebook’un İzmir’de yaşanan deprem sonrası attığı adımlardan bahseden Türkiye Kamu Politikaları Departmanı Başkanı Çağatay Pekyörür ise, “Depremin gerçekleştiği tarihten bu yana kar amacı gütmeyen kuruluşlar için bağışta bulunmak, gerçek zamanlı bilgilerin ve yardımların paylaşıldığı gruplar oluşturmak ve Topluluk Yardımı ve Güvenlik Durumu Kontrolü özelliklerimiz üzerinden Türkiye’deki topluluğumuza yardım sunmak gibi birçok adımı hızlıca hayata geçirdik. Bölgedeki yardım çalışmalarını desteklemek ve ülkemizdeki insanlara bu zor süreçte yardımcı olmak adına faaliyetlerimize devam edeceğiz.” dedi.

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