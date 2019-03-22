  • BIST 99.835
  • Altın 243,334
  • Dolar 5,7445
  • Euro 6,4830
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Facebook’tan önemli şifre açıklaması

»
İnternette yer alan Facebook'un kullanıcılarının şifrelerini düz metin biçiminde tuttuğu iddialarına ilişkin Facebook'tan açıklama geldi. Açıklamada kullanıcı şifrelerinin düz metin olarak saklandığı ifade edildi.
Facebook’tan önemli şifre açıklaması

Sosyal medya platformu Facebook açıklamasında, milyonlarca Facebook kullanıcısının şifresinin düz metin olarak saklandığı ancak şifrelerin şirket içi sunucularda tutulduğu ve bu bilgilere dışarıdan erişilemeyeceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Facebook çalışanlarının bu bilgilere ulaşımı kötüye kullanmalarıyla ilgili herhangi bir kanıt olmadığı da belirtildi.

Siber güvenlik uzmanı Andrei Barysevich, güvenlik kurallarına göre şifrelerin düz metin olarak saklanmaması gerektiğine işaret ederek, Facebook gibi büyük bir şirketin şifreleri düz metin olarak tutmasının geçerli bir sebebi olmadığını söyledi.

“Krebs on Security” isimli blog sayfasında, Facebook’un 600 milyon civarında kullanıcısının şifresini yıllarca düz metin olarak tutulduğu bilgisi yer almıştı. 

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türk Telekom için soruşturma kararı18 Mart 2019 Pazartesi 17:24
  • Batılı ülkeler neden Çinli teknoloji devi Huawei'den korkuyor?18 Mart 2019 Pazartesi 11:21
  • 'Kuantum bilgisayarları' hayatımızda yer alabilecek mi?18 Mart 2019 Pazartesi 10:53
  • Facebook’tan 1.5 milyon Yeni Zelanda saldırı videosu kaldırıldı18 Mart 2019 Pazartesi 10:05
  • En İyi Çeviri Siteleri!16 Mart 2019 Cumartesi 21:21
  • Adını Zuckerberg’den Daha İyi Bilmemiz Gereken Bir Dâhi: İnternetin Öz Oğlu Aaron Swartz16 Mart 2019 Cumartesi 21:02
  • Katliamı öven paylaşım Ekşi Sözlük'ü hedef yaptı15 Mart 2019 Cuma 16:37
  • Bilim insanları 'zamanı geriye aldı'15 Mart 2019 Cuma 15:10
  • Dünya Pi sayısı rekorunu 31 trilyon basamağı hesaplayan Google çalışanı kırdı14 Mart 2019 Perşembe 14:53
  • Selfiler yüzünden ölümlere neden olan cep telefonları bu kez hayat kurtardı14 Mart 2019 Perşembe 12:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti