Facebook'tan polise: Sahte hesaplarla kullanıcıları gözetlemeyin

Facebook, Los Angeles Polis Departmanı'ndan (LAPD) sahte profiller oluşturarak kullanıcılarını takip etmeyi bırakmasını istedi.

Guardian'ın ABD polisinin suçluları bulmak için bir teknoloji firmasıyla çalıştığı yönündeki haberinden sonra Facebook sahte hesap açma ve kullanmayı açıkça yasakladı.

Şirket amacının güvenli ve şeffaf bir ortam yaratmak olduğunu söyledi.

Facebook'un sivil haklar ve hukuk birimi başkan yardımcısı Roy L. Austin, 11 Kasım'da LAPD'ye yazdığı mektupta; kurumun sahte sosyal medya hesapları açmak için Facebook'u açıkça örnek gösterdiği ve polislere "çevrimiçi araştırma" için sahte profil oluşturmalarına izin veren bir politikası olduğu belirtiliyor.

Mektup, LAPD'nin bu tarz politikalarının meşruiyetinin kendisine bağlı olduğunu, ancak polis memurlarının hesap açarken Facebook'un kurallarına uyması gerektiğini yazıyor.